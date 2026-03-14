Claypole visita al equipo de los Messi en busca de su primera victoria

Se enfrentará hoy, sábado 14 de marzo, con Leones. ¿Cómo llegan?

Tras un comienzo lejos del esperado, Claypole viajó a Rosario con la mente puesta en conseguir su primer triunfo de la temporada. Para ello, tendrá una dura prueba ante Leones, un equipo que también está necesitado.

El duelo, correspondiente a la tercera fecha de la Primera C, se desarrollará hoy, sábado 14 de marzo, desde las 15:30 hs. Se disputará en el Antonio Di Giácomo, estadio de Unión de Arroyo Seco. Ulises López fue designado como el árbitro del encuentro.

¿Cómo llegan?

El “Tambero”, luego del choque ante Tigre por Copa Argentina, puso en marcha su actuación en el torneo con una derrota 2-1 ante Cañuelas y un empate 0-0 con Atlas. Por ello, aprovechó los días libres por el paro en el fútbol para ajustar detalles en busca de comenzar a sumar de a tres.

Leones de Rosario, club que fue fundado por la familia Messi y preside el hermano del astro argentino, todavía no marcó ni le anotaron en su debut en la categoría. Se debe a que viene de igualar sin tantos con El Porvenir y Central Ballester.