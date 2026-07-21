Volvió la Selección y Tagliafico dejó un emotivo mensaje: "Duele muchísimo"

El defensor browniano compartió una publicación en sus redes sociales en el que expresó el sufrimiento por la derrota, pero también el orgullo por el camino recorrido con el plantel. ¿Qué dijo?

La Selección regresó este lunes a las Argentina tras disputar la final del Mundial 2026. El plantel aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde recibió una recepción protocolar y el cariño de miles de personas que se acercaron para saludarlos.

Orgullo browniano

Entre los futbolistas que volvieron al país estuvo Nicolás Tagliafico, el defensor oriundo de Rafael Calzada. Tras el regreso, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó el dolor por la derrota en la final, pero también el orgullo por el camino recorrido con el plantel.

"Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dio todo", escribió.

Además, agregó: "Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre", expresó en una publicación que recibió miles de reacciones y mensajes de aliento.

En el país

La delegación arribó a bordo de Aerolíneas Argentinas ayer pasadas las 18 hs. Al descender, los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni fueron recibidos por la Banda de los Granaderos, que interpretó "Muchachos", la canción que se convirtió en un emblema en todo el Mundial.

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Pese al dolor por la derrota en la final, el recibimiento estuvo marcado por el afecto y el reconocimiento a un plantel que volvió a dejar al país entre los mejores del mundo.

En este sentido, desde varias horas antes, miles de personas se acercaron a Ezeiza pese a la lluvia. Con aplausos, banderas argentinas y cánticos, acompañaron la llegada de los jugadores y les agradecieron el esfuerzo realizado durante toda la competencia.