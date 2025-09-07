Comenzaron las elecciones en Almirante Brown

Los comicios se desarrollan en todo el territorio bonaerense. Los detalles.

Con algunas demoras por la falta de autoridades, alrededor de las 8:30 hs, se abrieron finalmente las mesas de votación en Almirante Brown. Hasta las 18 hs, los vecinos tendrán la posibilidad de acercarse a la escuela que se le haya asignado para emitir su sufragio.

En el caso de los brownianos, deberán hoy elegir diputados provinciales y concejales y consejeros escolares. Por el momento, es bajo el porcentaje del padrón que eligió la mañana para ingresar al cuarto oscuro. Como es habitual, se espera que este número vaya aumentando durante el mediodía y la tarde.

En el distrito, hay 491.268 personas habilitadas para participar de los comicios. Esto representa el 9,63% de la Tercera Sección. Un dato clave es los electores podrán movilizarse de forma gratuita con el transporte público.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Según informaron desde la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP), los datos provisorios estarán disponibles a partir de las 21 hs, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

Los candidatos