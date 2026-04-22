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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2669
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SOCIEDAD
miércoles 22 de abril de 2026

Video: murió un motociclista tras ser atropellado en Adrogué


Las imágenes quedaron captadas por las cámaras de seguridad de la zona. La información.

Un fatal accidente vial sacudió a Adrogué. Un motociclista perdió la vida luego de ser atropellado por un auto en plena avenida.

¿Qué pasó?

Sucedió cerca de las 20:30 hs del pasado viernes, 17 de abril, en la intersección San Martín y Erezcano. Según trascendió, el hombre de 76 años, identificado como Benjamín Vargas, regresaba de llevar a un empleado a su casa.

En ese trayecto, cruzó con el semáforo en amarillo y fue embestido por un auto que giró en rojo, en un cruce donde no está permitido doblar a la izquierda. Tras el violento impacto, fue trasladado de urgencia al hospital Lucio Meléndez, donde murió a los pocos minutos.

Además del pedido de justicia, la familia de Benjamín denunció que, mientras agonizaba sobre el pavimento, le robaron dinero y una campera de cuero.

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