Ofrecerán pizza libre y bebida a $18 mil en distintos comercios de Brown

Los comensales podrán optar por cerveza, gaseosa o agua. La iniciativa se extenderá durante todo el otoño. Conocé los detalles.

Los amantes de la pizza tienen una cita obligada este otoño en Almirante Brown. Se debe a que lanzaron la ‘Ruta de las Pizzerías’, una propuesta para disfrutarla de forma libre y con bebida a precio promocional en distintos locales del distrito.

¿Cómo será?

Los vecinos podrán disfrutar durante toda la estación del año de los distintos sabores de esta tradicional comida, acompañadas por agua, gaseosa o cerveza, por un valor de $18 mil, que deberá abonarse exclusivamente en efectivo.

La “Ruta de las Pizzerías” tiene como premisa potenciar el consumo y fortalecer la economía local, al igual que las otras promociones en diversos rubros que promueve la Comuna a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

En esa línea, los locales adheridos a la propuesta son:

Adrogué:

“Nuevo Tempo” (Mitre 997)

“María Bonita” (Mitre 1195)

”Mardiros” (Pellerano 726)

“Filomena” (Esteban Adrogué 1102)

“Plaza Esteban” (plaza Esteban Adrogué 31)

“The Mitre” (Mitre 1171)

“Mocca” (plaza Brown 303)

"Pepperino” (avenida San Martín 1300)

"La Europea” (avenida San Martín 804)

Burzaco:

“Pepperino” (Presidente Perón 812)

"Polaris” (Alsina 1050)

José Mármol:

“La Europea” (Mitre 1901)

Longchamps:

“Dalmasetto” (Chiesa 708, esquina Belgrano)

Rafael Calzada:

“Aldorado” (avenida San Martín 3541)

“El Municipio continúa potenciando el consumo local con diversas propuestas que tienen como objetivo no solo acompañar a los comerciantes sino cuidar el bolsillo de nuestra gente“, indicó Mariano Cascallares.