Ofrecerán pizza libre y bebida a $18 mil en distintos comercios de Brown

Los comensales podrán optar por cerveza, gaseosa o agua. La iniciativa se extenderá durante todo el otoño. Conocé los detalles.
Los amantes de la pizza tienen una cita obligada este otoño en Almirante Brown. Se debe a que lanzaron la ‘Ruta de las Pizzerías’, una propuesta para disfrutarla de forma libre y con bebida a precio promocional en distintos locales del distrito.
Los vecinos podrán disfrutar durante toda la estación del año de los distintos sabores de esta tradicional comida, acompañadas por agua, gaseosa o cerveza, por un valor de $18 mil, que deberá abonarse exclusivamente en efectivo.
La “Ruta de las Pizzerías” tiene como premisa potenciar el consumo y fortalecer la economía local, al igual que las otras promociones en diversos rubros que promueve la Comuna a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.
En esa línea, los locales adheridos a la propuesta son:
Adrogué:
Burzaco:
José Mármol:
Longchamps:
Rafael Calzada:
“El Municipio continúa potenciando el consumo local con diversas propuestas que tienen como objetivo no solo acompañar a los comerciantes sino cuidar el bolsillo de nuestra gente“, indicó Mariano Cascallares.
🕊️A un año de la muerte del Papa Francisco, pusieron en valor un mural que lo recuerda en Calzada 👇 https://t.co/JGOVZe0Hpb
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 21, 2026