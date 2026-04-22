Denuncian brutal ataque a la salida de un boliche en Adrogué: hay un detenido

La víctima sufrió severas lesiones en el rostro, con fracturas múltiples y el pómulo destruido. “No sabemos quién le pegó. No se acuerda de nada”, aseguró su mamá a De Brown.

Un violento episodio ocurrido en la puerta del boliche de Adrogué dejó a un hombre de 33 años gravemente herido. A raíz de los golpes que sufrió, debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y le colocaron una placa de platino en la cara.

¿Cómo fue?

Todo ocurrió durante la madrugada del sábado pasado, 11 de abril, en Av. Hipólito Yrigoyen el 13600. Atacaron a la víctima, identificada como Sebastián Zalazar, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según relató su madre, Analía, en diálogo con www.deBrown.com.ar, lo último que su hijo recuerda es que “un personal de seguridad del local le indicó que saliera a tomar aire”. Desde ese momento, perdió el conocimiento y luego despertó en el hospital.

“No sabemos quién le pegó, seguramente lo hicieron de atrás y cayó desvanecido. No se acuerda de nada. Hasta que no podamos ver las cámaras no sabemos”, confió.

De acuerdo a su testimonio, “tras el hecho, un empleado del boliche ingresó nuevamente para buscar a sus hermanos y avisarles que Sebastián estaba golpeado afuera”.

La familia denuncia que, tras la agresión, el joven “habría sido dejado en el lugar sin asistencia inmediata”. “No recibió ninguna ayuda, lo dejaron morir solo”, aseguró su hermano Leandro a este medio.

Producto de la agresión, la víctima sufrió severas lesiones en el rostro, con fracturas múltiples y el pómulo destruido. Los médicos debieron colocarle placas y una malla de platino en la cara, y posteriormente someterlo a una segunda intervención para corregir la ubicación del material. Además, presenta un fuerte golpe en uno de sus hombros, que continúa en observación.

La causa

Interviene la Fiscalía Nº1 de Rafael Calzada, que ya solicitó las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido. Fuentes del caso confirmaron este medio que ya hay un detenido.