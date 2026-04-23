Donan libros para combatir el avance de las redes

La ONG Compromiso Ciudadano y Boulevard Shopping entregaron ejemplares de cuentos y literatura a la Escuela Primaria 19 de Burzaco. Los detalles.

En un contexto en el que las distracciones de las redes sociales ocupan cada vez más espacio en la vida de los chicos, la donación de libros a una escuela es una acción necesaria. Fue a través de una iniciativa conjunta entre Compromiso Ciudadano, Boulevard Shopping y Estación Libro, que la comunidad educativa recibió nuevo material de lectura.

En esta oportunidad, fue beneficiada la Escuela Primaria 19 del barrio El Gaucho de Burzaco con dos cajas completas. La entrega fue encabezada por Mario Fuentes, presidente de la ONG, y Franco Angiulli, del equipo de marketing y RSE del centro comercial. Fueron recibidos por Griselda, vicedirectora de la institución, con quien realizaron una recorrida por las instalaciones y una visita a la biblioteca.

“Hace 11 años venimos acompañando a las escuelas de Almirante Brown, ya sea con entrega de libros, mobiliario, útiles, estufas, aires acondicionado, todo un compromiso permanente que nos enorgullece y por el que al día de hoy seguimos trabajando”, indicó Fuentes.

Las obras donadas son, en su mayoría, cuentos y exponentes de la literatura, tanto antigua como moderna. También hay recreativas que invitan a pensar ideas y fomentan el trabajo en equipo.

De la jornada también participaron Federico Fuentes y Gastón Goldenberg.