Comenzaron los carnavales en Brown: una multitud disfrutó de la primera jornada

Las murgas y comparsas recorrerán durante todo el mes las calles del distrito. La información.
Arrancó la temporada de carnavales en Almirante Brown. La primera parada tuvo lugar en Rafael Calzada, donde una multitud de vecinos disfrutaron de una jornada a puro color, baile y música.
El evento inaugural se desarrolló entre Güemes y avenida República Argentina. Se presentaron “Pacha Moma”, “Murga Gambeteando el Empedrado”, “La Redonda”, “Murga Zarabanda Arrabalera” y “La Plena del Sur”.
Con entrada libre y gratuita, las celebraciones continuarán recorriendo diferentes puntos del distrito hasta el 22 de febrero. Incluirán la participación de murgas y comparsas que aportarán brillo de las jornadas.
“Invitamos a las familias de Almirante Brown a sumarse y disfrutar de los carnavales 2026, que durante todo el mes llenarán de alegría las calles de nuestro distrito”, señaló Mariano Cascallares
En tanto, continuó: “Como cada año, esta iniciativa busca fortalecer la identidad cultural, promover las tradiciones populares y generar espacios de encuentro”.
“Mística Murguera”, “Sol Naciente El Trébol”, “Los Elegantes de San José” y “Los Fabulosos del Sur” desfilarán esta jornada.
Se presentarán “Los Elegantes de San José”, “Los Reyes del Alboroto”, “La Nueva Generación” y “Los Herederos de José Mármol”
Participarán las murgas y comparsas “Los Gigantes del Rayo”, “Los Herederos de José Mármol”, “La Esmeralda” y “Reciclaho”.
Se presentaran “Los Monchos Murgueros”, “Los Herederos de la Noche”, GRES “Sacode o Caracao” y Grees “Alegría de Zona Sur”
Desfilarán “Los Ángeles de la Noche”, “La Nueva Generación”, GRES “Amor Do Samba” y “Los Dementes de la Loma”
Dirán presente “La Reciclada”, “Comparsa Murga Al Borde”, “La Esmeralda” y centro murga “Los Dementes de la Loma”.