Jue, 14/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2418
SOCIEDAD
jueves 14 de agosto de 2025

Comenzó la venta de los pasajes de larga distancia para septiembre


Los tickets se pueden adquirir en las estaciones Retiro, Constitución, Once y las paradas ferroviarias intermedias. También de forma online con un 10% de descuento. Conocé más. 

Trenes Argentinos habilitó la venta de los pasajes de los servicios de larga distancia para viajar en septiembre. Mar del Plata, Tucumán, Córdoba y Rosario son algunos de los destinos.

 

¿Dónde viajar?

Los usuarios pueden adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias. También mediante la web con un 10% de descuento. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) obtendrán el boleto sin cargo a través de la página oficial.

Desde la empresa informaron que los servicios serán:

  • Mar del Plata

Circulan dos servicios. Salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Los sábados, las unidades parten de Constitución a las 7.32 y 14:32 y de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a las 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.

Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna los domingos a las 22:53. La tarifa varía de acuerdo al día de viaje. Podés acceder a los costos haciendo clic aquí.

Desde el 19 de agosto y hasta mediados de noviembre, los trenes que van a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves. En tanto, los que regresan a Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves. Se debe a obras que se ejecutarán en el tendido de vías.

 

  • Rosario

Sale un tren diario, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. El precio también se modificará de acuerdo a la fecha que el pasajero desee trasladarse. Este va desde los $11.700 en primera hasta $16.800 en pullman

Asimismo, por obras, el 1 de septiembre no circulará este servicio en ninguno de los dos sentidos. Asimismo, el día siguiente, solo el tren a Retiro estará cancelado.

  • Córdoba

Parten dos unidades semanales. Desde Retiro, los jueves y domingos a las 15:45, y de Córdoba, los martes a las 17 y los viernes a las 21:13. Los pasajes cuestan $25.000 en primera, $30.000 en pullman y $72.400 en camarote para dos personas.

  • Tucumán

Cuenta con dos trenes por semana. Salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30. El costo es de $38.000 en primera, $46.200 en pullman y $131.200 en camarote.

  • Bragado

Parten tres servicios semanales. De Once, los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado, los lunes, miércoles y viernes a las 1:20. Los tickets cuestan $7.500 en primera y $9.000 en pullman.

  • Junín

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a las 1:10 de lunes a sábados y a las 1:31 domingos y feriados. El precio de los pasajes se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero viaje. Podés ingresar acá para ver las tarifas.

 

Más información

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero podrá ingresar a la página principal de Trenes Argentinos haciendo clic aquí.

