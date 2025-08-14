Comenzó la venta de los pasajes de larga distancia para septiembre

Los tickets se pueden adquirir en las estaciones Retiro, Constitución, Once y las paradas ferroviarias intermedias. También de forma online con un 10% de descuento. Conocé más.

Trenes Argentinos habilitó la venta de los pasajes de los servicios de larga distancia para viajar en septiembre. Mar del Plata, Tucumán, Córdoba y Rosario son algunos de los destinos.

¿Dónde viajar?

Los usuarios pueden adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias. También mediante la web con un 10% de descuento. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) obtendrán el boleto sin cargo a través de la página oficial.

Desde la empresa informaron que los servicios serán:

Mar del Plata

Circulan dos servicios. Salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Los sábados, las unidades parten de Constitución a las 7.32 y 14:32 y de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a las 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.

Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna los domingos a las 22:53. La tarifa varía de acuerdo al día de viaje. Podés acceder a los costos haciendo clic aquí.

Desde el 19 de agosto y hasta mediados de noviembre, los trenes que van a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves. En tanto, los que regresan a Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves. Se debe a obras que se ejecutarán en el tendido de vías.

Rosario

Sale un tren diario, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. El precio también se modificará de acuerdo a la fecha que el pasajero desee trasladarse. Este va desde los $11.700 en primera hasta $16.800 en pullman

Asimismo, por obras, el 1 de septiembre no circulará este servicio en ninguno de los dos sentidos. Asimismo, el día siguiente, solo el tren a Retiro estará cancelado.

Córdoba

Parten dos unidades semanales. Desde Retiro, los jueves y domingos a las 15:45, y de Córdoba, los martes a las 17 y los viernes a las 21:13. Los pasajes cuestan $25.000 en primera, $30.000 en pullman y $72.400 en camarote para dos personas.

Tucumán

Cuenta con dos trenes por semana. Salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30. El costo es de $38.000 en primera, $46.200 en pullman y $131.200 en camarote.

Bragado

Parten tres servicios semanales. De Once, los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado, los lunes, miércoles y viernes a las 1:20. Los tickets cuestan $7.500 en primera y $9.000 en pullman.

Junín

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a las 1:10 de lunes a sábados y a las 1:31 domingos y feriados. El precio de los pasajes se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero viaje. Podés ingresar acá para ver las tarifas.

Más información

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero podrá ingresar a la página principal de Trenes Argentinos haciendo clic aquí.