¿Cómo le fue al piloto browniano que debutó en el PC Pista Pick Up?

Santiago Arrigoni, vecino de José Mármol, tuvo su estreno el fin de semana pasado a bordo de una Toyota Hilux. La información.

Luego de ser confirmado como piloto de RusMed Team, Santiago Arrigoni tuvo su tan esperado debut en el TC Pista Pick Up, una de las categorías más emocionantes de la ACTC. El oriundo de José Mármol venía realizando una gran carrera, pero una falla en su Toyota Hilux lo hizo perder varias posiciones.

Por la primera fecha del campeonato, el browniano se presentó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. En los entrenamientos previos, giró muy rápido y logró finalizar en el cuarto lugar. Sin embargo, en la clasificación, las gomas no le jugaron una buena pasada y se metió décimo.

Ya en la competencia, el browiano apuntaba a meterse en el TOP 10 y estaba cerca de lograrlo manteniendo el tiempo y recortándole a los de adelante. Pese a eso, sufrió la rotura de un neumático que no le permitió seguir avanzando y debió aguantar las últimas vueltas para no abandonar. Terminó en la posición 14 y sumó 21 puntos.

"Fue una carrera linda, donde no hubo choques y no me cabe duda que podría haber estado entre los diez seguro", analizó Arrigoni, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Lo que se le viene

El deportista local no tiene tiempo para lamentarse y ya se encuentra enfocado en los próximos eventos del calendario. El 2 de marzo se presentará en la segunda fecha del Turismo Pista Clase 2 a bordo de un Ford Ka. En tanto, el 23 del mismo mes, volverá a subirse a la Hilux.