Como local, San Martín buscará la primera victoria del año

Recibirá hoy, martes 3 de marzo, a Ituzaingó. La previa aquí.

Tras conseguir un empate agónico en su última presentación, San Martín de Burzaco buscará la primera victoria del año ante un rival que atraviesa un mal momento. El “Azul” necesita sumar de a tres para no alejarse de los puestos de vanguardia en el arranque del torneo.

En marco de la cuarta fecha de la Primera B, recibirá hoy, martes 3 de marzo, a Ituzaingó en el estadio Francisco Boga. El duelo se llevará adelante a partir de las 20:30 hs y será arbitrado por Valentín Bocaccia.

¿Cómo llegan?

San Martín viene de empatar 3-3 ante Villa San Carlos de local, en un encuentro donde estuvo 3-1 abajo y alcanzó la igualdad con dos tantos en tiempo adicional. Producto de este resultado, la derrota en el debut y la parda en la segunda jornada, acumula dos unidades en el torneo.

Ituzaingó, por su parte, tampoco sabe lo que es ganar en el año. Comenzó su participación con caídas 1-0 ante Armenio y 3-1 con San Carlos. En la última fecha, no se sacó diferencias y terminó 1-1 ante Brown de Adrogué.