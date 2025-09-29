Como visitante, Brown sumó su tercera derrota consecutiva

Perdió 2-1 ante Liniers. El partido.

Brown de Adrogué visitó a un golpeado Liniers con el objetivo de amigarse con el triunfo y volver a meterse en el pelotón de arriba del torneo Clausura. Sin embargo, sufrió un nuevo tropezón y sumó su tercera derrota consecutiva. Fue 2-1 en el estadio Juan Antonio Arias.

El partido

La tarde comenzó de la peor manera para el “Tricolor”, ya que el dueño de casa sólo tardó 8 minutos en abrir el marcador. Tras un centro, Diego Guallama cabeceó en soledad y dejó sin nada para hacer a Sebastián Giovini.

Todo se volvió más cuesta arriba a los 13', cuando Ramiro Reynoso aprovechó una serie de rebotes en el área y sacó un potente remate para estirar la diferencia. Así, un Liniers que atravesaba un mal momento, sorprendió al conjunto browniano desde el arranque.

Con el resultado desfavorable, Brown comenzó a llevar el juego al campo rival y buscar de inmediato acortar el resultado. Su primera situación de peligro llegó con un disparo de larga distancia de Mariano Pieres que desvió el arquero.

El descuento no tardó en llegar. A los 27 minutos, Brandon López bajó un centro y Fernando Enrique apareció por el centro del área chica para empujarla al fondo de la red. De esta manera, terminó una etapa inicial cargada de emociones.

En el complemento, Liniers estuvo cerca de conseguir el tercero con un tiro libre de Diego Auzqui que se fue cerca del ángulo. El “Tricolor”, en tanto, tuvo dos veces el empate en una misma acción: Enrique quedó sólo frente al arquero y este último atajó el disparo; mientras que el rebote le volvió a quedar y, esta vez, un defensor sacó la pelota en la línea.

Pese a que buscó en los minutos finales por todas las vías alcanzar su segundo tanto, el conjunto browniano no llegó a la igualdad y se volvió a Adrogué con las manos vacías. De esta manera, sumó su tercera derrota en fila.

Lo que viene

Con este resultado, Brown se mantuvo en 19 unidades y está 9° en el Clausura, a ocho de los punteros Armenio y Midland (tiene un partido menos). En tanto, está a tres puntos de la zona de Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Leferrere.