Como visitante, San Martín empató y continúa siendo el único líder del torneo

San Martín de Burzaco se trajo un punto de su visita a Campana y estiró a ocho los partidos sin conocer la derrota. Por la vigésima novena fecha del torneo de la Primera C, empató 2-2 con Puerto Nuevo y sigue como único líder del campeonato.

En un encuentro condicionado por el mal estado del campo, el Azul comenzó jugando cerca del arco rival. Su búsqueda lo llevó a la primera conquista de la tarde, cuando Mauricio Fernández, a los 23 minutos, eludió a un defensor dentro del área y remató cruzado.

No obstante, Puerto Nuevo alcanzó de inmediato el empate con un disparo que se desvió en dos jugadores y dejó sin chances al arquero Bruno Centeno. San Martín no bajó los brazos y se fue al descanso en ventaja, ya que Gastón David quedó solo ante el portero tras un tiro libre y no perdonó.

En el complemento, la visita no estuvo precisa y lamentaría el no cerrar el partido. A los 59 minutos, el dueño de casa marcó el 2-2 con el cual finalizó un duelo en el que ambos buscaron.

Lo que viene

San Martín continúa como único líder del torneo con 58 unidades. Está once puntos por encima de su inmediato perseguidor Liniers, aunque este tiene dos encuentros menos. En la próxima fecha, el Azul recibirá a Yupanqui en Burzaco.