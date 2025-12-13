Compras navideñas: comercios de Brown ofrecerán hasta un 20% de descuento en diversos productos

Se trata del programa "Anticipate". Conocé los locales adheridos.
Con el objetivo de facilitar las compras navideñas, Almirante Brown anunció que los vecinos tendrán un descuento de hasta el 20% en diversos productos a través del programa “Anticipate”. La propuesta aplica en distintos comercios locales.
La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, se extenderá hasta este domingo 14 de diciembre. En ese tiempo, los brownianos encontrarán rebajas exclusivas en un amplio abanico de rubros, como bazar, calzado, regalos o vinotecas.
“Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de las promociones navideñas en nuestros comercios. Podrán encontrar una gran variedad de productos para regalar y, de paso, apoyar el comercio local”, explicó Mariano Cascallares.
Los locales adheridos al programa "Anticipate" son:
Adrogué:
Burzaco:
José Mármol:
Longchamps:
🚒Prenden el fuego: Bomberos realizarán una parrillada para recaudar fondos en Glew 👇https://t.co/sePUlNcpJ8
— Noticias De Brown (@debrownweb) December 11, 2025