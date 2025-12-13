Sáb, 13/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2539
POLÍTICA
sábado 13 de diciembre de 2025

Compras navideñas: comercios de Brown ofrecerán hasta un 20% de descuento en diversos productos


Se trata del programa "Anticipate". Conocé los locales adheridos.

Con el objetivo de facilitar las compras navideñas, Almirante Brown anunció que los vecinos tendrán un descuento de hasta el 20% en diversos productos a través del programa “Anticipate”. La propuesta aplica en distintos comercios locales.

¿Cómo es?

La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, se extenderá hasta este domingo 14 de diciembre. En ese tiempo, los brownianos encontrarán rebajas exclusivas en un amplio abanico de rubros, como bazar, calzado, regalos o vinotecas.

“Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de las promociones navideñas en nuestros comercios. Podrán encontrar una gran variedad de productos para regalar y, de paso, apoyar el comercio local”, explicó Mariano Cascallares.

¿Cuáles son?

Los locales adheridos al programa "Anticipate" son:

Adrogué:

  • Color Uno (Mitre 1209)
  • Librería Alas (Esteban Adrogué 1045)
  • Rayuela Calzados (Esteban Adrogué 1180, local 43)
  • Plaza Bazar Adrogué (Seguí 875)
  • MYA (Esteban Adrogué 1039)
  • Sasha (Esteban Adrogué 1180, local 24)
  • Alguna Vez (Esteban Adrogué 1180, local 49)
  • Vana Café (Bynnon 1596)
  • Salomé Lencería (Esteban Adrogué 1201, esquina Macías)
  • Beat-Van (Mitre 1066)
  • Deseos Tienda Hippie Chic (Macías 672, Galería La Rochelle, local 2)
  • Mimo & Co (Esteban Adrogué 1053)
  • TGIF (Seguí 875)
  • Juanita Mía (Bynnon 1676)
  • Tienda Saka (Esteban Adrogué 1034, local 3)

Burzaco:

  • Las Bichotas (avenida Espora 3690)

José Mármol:

  • 1001 Vinos (Mitre 2158)

Longchamps:

  • M&S Indumentaria (avenida. H. Yrigoyen 18187)
  • Vestite con Ludmila (Salta 1150)
  • Sofía Eber (Ovidio Lagos 895)
  • Casa Oscar (Ovidio Lagos 856)
  • Chueca (Ovidio Lagos 877)
  • Las Lolas (venta online)

