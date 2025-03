Compromiso Ciudadano volvió a denunciar a Edesur

“Se repite la situación que ya advertimos y empeora. Cortes reiterados, prolongados y baja tensión. La empresa no hace inversiones ni se hace cargo de nada”, reafirmó Mario Fuentes, presidente de la entidad browniana.

Tras el apagón que afectó este miércoles a gran parte del AMBA, la ONG Compromiso Ciudadano volvió a denunciar a la empresa Edesur. Lo hizo con un fuerte descargo en redes sociales.

¿Cómo fue?

Con un malestar que crece y en medio de un calor extremo, la compañía prestataria sigue brindando un servicio cada vez más ineficiente. En este marco, el presidente de la entidad browniana, Mario Fuentes, aseguró que “la falta de inversiones está a la vista”. “Como en todos los años, cortes y más cortes. Hay barrios que lo sufren todos los días”, advirtió.

Y agregó con firmeza: “No hay servicio, no hay energía, no hay atención y lo que más falta es la responsabilidad de una empresa que nunca se hace cargo. Ya los denunciamos en las audiencias públicas. Queremos que de una buena vez se revise el contrato y si no cumplen, hay que sacarlos”.

Asimismo, solicitó que “no se haga lo mismo que el gobierno kirchnerista que emitía multas ridículas". "Estas ni siquiera fueron a parar donde debían. Basta a la impunidad de Edusur”, denunció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Fuentes (@fuentesmariod)

No es la primera vez

La problemática por el mal servicio brindando por Edesur viene desde hace varios años. En este marco, desde la ONG se pusieron la causa al hombro y ya llevaron adelante diferentes medidas. Entre ellas, realizaron en 2023 una presentación judicial para el resarcimiento de los usuarios afectados.