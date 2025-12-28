Con actividades gratuitas para todas las edades, abrirá la colonia de vacaciones de Almirante Brown

Funcionará en cinco sedes de distintos puntos del distrito. Los detalles.

Almirante Brown anunció el inicio de la Colonia de Vacaciones 2026. Este año funcionará en cinco sedes y recibirá diariamente a cientos de niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores de todo el distrito. Contará con actividades recreativas, deportivas y acuáticas completamente gratuitas.

Las sedes

Polideportivo de Ministro Rivadavia: allí asistirán 800 chicos por día en el turno mañana, de 8 a 14 hs; mientras que por la tarde, de 14 a 17 hs, habrá un turno exclusivo para adolescentes, con 120 participantes diarios.

Predio María Reina de Glew: durante enero y febrero, funcionará el Programa de Discapacidad con 200 participantes por día. En tanto, del 15 de enero al 15 de febrero, se desarrollará allí el Programa de Adultos Mayores.

Predio Navales: Este recibirá a 120 chicos de 6 a 12 años diariamente, durante todo enero y febrero. También habrá actividades deportivas y acuáticas.

Casa PAMI de Glew: durante los dos primeros meses del año, de 9 a 12 horas, participarán jardines de infantes en su primera experiencia de colonia. Allí aprenderán a nadar y realizarán talleres de educación física, música y pintura junto a sus familias. Por la tarde, de 14 a 17 hs, habrá actividades para adultos mayores que viven en el predio y para vecinos de la zona.

Polideportivo de Rafael Calzada: las instalaciones estarán disponibles para centros culturales, trabajadoras sociales y clubes de barrio del distrito. Será de lunes a viernes, de 9 a 12 hs, durante enero y febrero.

La propuesta

Al respecto, Mariano Cascallares destacó la importancia del programa y señaló: “Cada verano garantizamos que miles de vecinos y vecinas disfruten de actividades gratuitas, seguras y de calidad, con docentes, profesores y equipos municipales que trabajan todo el año para que la colonia sea una experiencia inolvidable para las familias brownianas”.

Asimismo, destacaron que quienes asisten de manera gratuita a las distintas sedes aprenden a nadar, realizan actividades acuáticas y al aire libre y participan de juegos deportivos. También reciben ropa, desayuno, almuerzo y los traslados necesarios para formar parte de la propuesta.