Con cambio de formato, se sorteó la Primera B: ¿Cuándo se enfrentan Brown y San Martín?

El campeonato comenzará el fin de semana del 7 de febrero. ¿Contra quién debuta cada equipo browniano?

Mientras continúan con el armado de sus planteles, Brown y San Martín ya conocen el camino que deberán recorrer para soñar con el ascenso en 2026. Se debe a que se sorteó el fixture de la Primera B y se confirmó que se disputará en un campeonato largo.

¿Cómo será?

Según indicó la AFA, la categoría ya no se disputará en Clausura y Apertura, sino que los 22 equipos competirán todos contra todos en dos ruedas. El campeón obtendrá uno de los dos ascensos, mientras que el otro saldrá de un Reducido entre los ocho mejores de la tabla general.

El torneo se pondrá en marcha el fin de semana del 7 de febrero. En la jornada inaugural, Brown de Adrogué visitará a Flandria, mientras que San Martín recibirá a Real Pilar en Burzaco.

En la segunda presentación, el “Tricolor” disputará su primer partido del año en el Lorenzo Arandilla, ya que se medirá con Deportivo Armenio ante su público. En tanto, el “Azul” se enfrentará con Liniers fuera de casa.

Uno de los momentos más esperados por los hinchas de ambos clubes es el clásico. El partido más importante del distrito tendrá lugar en la 14° fecha, la cual está pactada para el fin de semana del 25 de abril. Si bien no está el día y el horario exacto, se sabe que será en Burzaco. Para la segunda rueda, en tanto, se invertirá la localía y se disputará en Adrogué.

El fixture de Brown

El fixture de San Martín