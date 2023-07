Con cientos de ofertas de regalos para el Día del Amigo, "Creadoras" volvió a Burzaco

Desde hace dos años, la iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. "Hay un grupo importante de emprendedores que se mantiene, con un clima de solidaridad entre ellos. Exponen el trabajo y el ingenio", contó Mario Fuentes, presidente de la entidad, a De Brown. Los detalles.

Con una edición especial por el Día del Amigo, “Creadoras” desembarcó nuevamente en Burzaco y se convirtió en uno de los lugares preferidos para comprar el mejor regalo a aquellos que nos brindan a diario su amistad. Así, con una amplia oferta de productos, más de 200 puestos estuvieron presentes este miércoles en la plaza Manuel Belgrano.

¿Cómo fue?

Pese a las bajas temperaturas, cientos de vecinos visitaron y recorrieron la propuesta organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en Almirante Brown, Mario Fuentes. Los stands se instalaron en el espacio público ubicado en Eugenio de Burzaco y Amenedo.

Como se repite en los más de dos años desde el nacimiento de la iniciativa, la plaza volvió a colmarse de mujeres de diferentes puntos del distrito. Muchas ya habían estado presentes en ediciones anteriores; mientras que otras se sumaron por primera vez.

Los puestos expusieron una gran variedad de productos de diversos rubros. Se trata de artesanías, indumentarias, tazas, plantas, bijouteries, d ulces y cuadros, entre muchas otras. De esta manera, se trató de un lugar ideal para conseguir un obsequio por el Día del Amigo a un precio accesible.

“Ya van más de dos años de Creadoras y hay un grupo de emprendedores que se mantiene, con un clima de solidaridad entre ellos. Exponen el trabajo y el ingenio. Es todo muy lindo y estamos contentos”, expresó Fuentes a www.deBrown. com.ar.

En esa línea, detalló: “Se presentaron nuevos emprendedores de diferentes localidades. Hay un clima familiar. Están los emprendimientos conformados por un matrimonio y ahora también otros de madre e hija, o incluso abuelas. Se logra mantener así la esencia que buscamos cuando lo armamos”.

Los protagonistas

Agustina y Juan son una pareja de Burzaco que lleva adelante “Dulce Inés”. En abril, pusieron en marcha el proyecto de alfajores artesanales.

“Somos cocineros y teníamos un emprendimiento de pastelerí a. Después de un viaje a Mar del Plata, donde conocimos un evento del rubro, decidimos redireccionarlo sólo al mundo alfajoril”, explicaron a este medio.

Desde hace varias ediciones, Creadoras también abrió la puerta a emprendedores. Ese es el caso de Gustavo, quien está al frente de "Geppetto". Se trata de un espacio donde realiza y vende trabajos en madera, como organizadores, desayunadores, mesas plegables o muebles chicos, entre otros.

“Surgió hace tres años porque me quedé sin trabajo por un tema de salud. Me largué comprando una circular y mirando en internet, nunca había hecho nada. Mi señora me incentivó. Es la primera vez que vengo a esta feria, nos anotamos con mi esposa. Está muy linda", relató.

Ser solidarios

En simultáneo a la música y color de Creadoras , la ONG recibió donaciones de insumos para el botiquín de primeros auxilios para perros y gatos c allejeros. Estos serán entregados a entidades proteccionistas de Brown.

“Está bueno para darle una mano a la gente que sostiene un trabajo import ante en ese sentido. Personas con un compromiso ciudadano muy notable, que generalmente cubren los gastos de su bolsillo o recurriendo a vecinos por redes sociales. Se sostiene una cadena solidaria”, sentenció Fuentes.