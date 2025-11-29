Con descuentos en protectores solares, extendieron el acuerdo en farmacias de Brown

Entre las ofertas, se encuentran Paracetamol, Antiácido-analgésico, Clotrimazol e Ibuprofeno, entre otros. Los detalles.
Con el objetivo de continuar cuidando el bolsillo de los vecinos, Almirante Brown anunció la extensión del acuerdo de precios con farmacias del distrito. Entre los nuevos productos y pensando en el verano, podrán encontrar protectores solares y postsolares con un 10% de descuento.
¿Cuáles son?
La propuesta permite acceder a una variada oferta de artículos a un valor más accesible. Estos son:
- Algodón clásico 300g: $3500
- Agua D´Alibour 100ml: $1200
- Agua Oxigenada 10vol x100ml: $900
- Alcohol Boricado: $1200
- Bicarbonato de sodio x250g: $3600
- Clotrimazol en crema (fungicida): $6500
- Diclofenac en gel x50g: $6700
- Loratadina x10 comprimidos: $2000
- Fluconazol 150mg: $3500
- Gasa estéril Nº 5 de 10x10 cm: $4300
- Guantes de látex por par: $300
- Ibuprofeno 400 mg en tira: $1300
- Ibuprofeno pediátrico al 2%: $4700
- Termómetro digital: $4500
- Test de embarazo: $3000
- Jarabe genérico para la tos: $5000
- Antiácido-analgésico (antiresaca): $5700
- Antiácido saborizado x8compromidos: $3600
- Iodopovidona en solución tópica de 60 ml: $6300
- Omeprazol 20 mg x 14 comprimidos: $2000
- Peine dientes de acero liendres: $5800
- Paracetamol 500 mg x10 comprimidos: $1700
- Venda tipo Cambric de 10 cm: $1200
- Cinta adh. Hipoalergénica con racionador 2,5 cm: $2200
- Repelente de mosquitos chico familiar en aerosol: $5500
- Vaselina líquida 125 ml: $3200
- Vaselina sólida x60g: $3000
¿En qué farmacias adheridas?
Burzaco
- Minetti (Prieto 1390)
- Winnik (Yrigoyen 14.282)
Adrogué
- Plaza Adrogué (Plaza Adrogué 32)
- Grossi (Espora 97)
- Macco (30 de Septiembre 4905)
Claypole
- Klimher (17 de Octubre 1130)
- Rava (Marconi 798)
Glew
- Montes Vivas (Yrigoyen 19.599)
- Ceballos (Sarmiento y Ruta 210)
- Fullfarma (Yrigoyen 20.906)
- Los Álamos (Aguirre 2655)
- Kellertas (Sarmiento 74)
Longchamps
- Gurtubay F+Salud (Kellertas 727)
- Priano (Yrigoyen 18.103)
- Fullfarma Nueva Fulchi (Boulogne Sur Mer 1301)
- FullFarma Berlín (Berlín y Espora)
- Lujilde (Alsina 838)
- Serra (Tieghi 1806)
- Pazzaglini (Yrigoyen 17.558)
Rafael Calzada
- Muñoz (Catamarca 2596)
- Saffirio (San Martín 3856)
San José
Malvinas Argentinas
Don Orione
- Álvarez (Calle 7 manzana F casa 20)
Ministro Rivadavia
- Fullfarma (25 de Mayo 895)