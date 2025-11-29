Con descuentos en protectores solares, extendieron el acuerdo en farmacias de Brown

Entre las ofertas, se encuentran Paracetamol, Antiácido-analgésico, Clotrimazol e Ibuprofeno, entre otros. Los detalles.

Con el objetivo de continuar cuidando el bolsillo de los vecinos, Almirante Brown anunció la extensión del acuerdo de precios con farmacias del distrito. Entre los nuevos productos y pensando en el verano, podrán encontrar protectores solares y postsolares con un 10% de descuento.

¿Cuáles son?

La propuesta permite acceder a una variada oferta de artículos a un valor más accesible. Estos son:

Algodón clásico 300g : $3500

: $3500 Agua D´Alibour 100ml : $1200

: $1200 Agua Oxigenada 10vol x100ml : $900

: $900 Alcohol Boricado : $1200

: $1200 Bicarbonato de sodio x250g : $3600

: $3600 Clotrimazol en crema (fungicida ): $6500

): $6500 Diclofenac en gel x50g: $6700

$6700 Loratadina x10 comprimidos: $2000

$2000 Fluconazol 150mg : $3500

: $3500 Gasa estéril Nº 5 de 10x10 cm : $4300

: $4300 Guantes de látex por par : $300

: $300 Ibuprofeno 400 mg en tira : $1300

: $1300 Ibuprofeno pediátrico al 2% : $4700

: $4700 Termómetro digital : $4500

: $4500 Test de embarazo : $3000

: $3000 Jarabe genérico para la tos : $5000

: $5000 Antiácido - analgésico (antiresaca): $5700

- $5700 Antiácido saborizado x8compromidos : $3600

: $3600 Iodopovidona en solución tópica de 60 ml : $6300

: $6300 Omeprazol 20 mg x 14 comprimidos : $2000

: $2000 Peine dientes de acero liendres: $5800

$5800 Paracetamol 500 mg x10 comprimidos : $1700

: $1700 Venda tipo Cambric de 10 cm: $1200

$1200 Cinta adh. Hipoalergénica con racionador 2,5 cm: $2200

$2200 Repelente de mosquitos chico familiar en aerosol: $5500

$5500 Vaselina líquida 125 ml : $3200

: $3200 Vaselina sólida x60g: $3000

¿En qué farmacias adheridas?

Burzaco

Minetti (Prieto 1390)

(Prieto 1390) Winnik (Yrigoyen 14.282)

Adrogué

Plaza Adrogué (Plaza Adrogué 32)

(Plaza Adrogué 32) Grossi (Espora 97)

(Espora 97) Macco (30 de Septiembre 4905)

Claypole

Klimher (17 de Octubre 1130)

(17 de Octubre 1130) Rava (Marconi 798)

Glew

Montes Vivas (Yrigoyen 19.599)

(Yrigoyen 19.599) Ceballos (Sarmiento y Ruta 210)

(Sarmiento y Ruta 210) Fullfarma (Yrigoyen 20.906)

(Yrigoyen 20.906) Los Álamos (Aguirre 2655)

(Aguirre 2655) Kellertas (Sarmiento 74)

Longchamps

Gurtubay F+Salud (Kellertas 727)

(Kellertas 727) Priano (Yrigoyen 18.103)

(Yrigoyen 18.103) Fullfarma Nueva Fulchi (Boulogne Sur Mer 1301)

(Boulogne Sur Mer 1301) FullFarma Berlín (Berlín y Espora)

(Berlín y Espora) Lujilde (Alsina 838)

(Alsina 838) Serra (Tieghi 1806)

(Tieghi 1806) Pazzaglini (Yrigoyen 17.558)

Rafael Calzada

Muñoz (Catamarca 2596)

(Catamarca 2596) Saffirio (San Martín 3856)

San José

Álvarez (Jujuy y Vértiz)

Malvinas Argentinas

Álvarez (Moyano 1315)

Don Orione

Álvarez (Calle 7 manzana F casa 20)

Ministro Rivadavia

Fullfarma (25 de Mayo 895)