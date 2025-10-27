Con el 49%, Fuerza Patria se impuso contundentemente en Brown

Logró una diferencia de 16 puntos sobre La Libertad Avanza a nivel local. Más info en la nota.

Con el 89 por ciento de las mesas escrutadas, se conocieron los primeros datos oficiales de las elecciones legislativas. En Almirante Brown, donde los vecinos debían elegir solo diputados nacionales, Fuerza Patria se posicionó en primer lugar con una diferencia de 16 puntos.

Las primeras cifras fueron difundidas minutos después de las 21 hs por el Ministerio del Interior. En este marco, el jefe de Gabinete de Ministros detalló que el nivel de participación fue del 67,85 % en todo el país.

Según se puede apreciar, la lista liderada por Jorge Taiana obtuvo el 49,15% de los votos en el distrito. La noticia ya había sido anticipada por el intendente Mariano Cascallares en una conferencia de prensa.

Por otro lado, La Libertad Avanza, nómina liderada por Diego Santilli reportó un 33,66%. En tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores, con Nicolás del Caño a la cabeza, registró un 5,73%.

En Provincia

Un escenario totalmente se vivió en la Provincia. La Libertad Avanza obtuvo el 41,53% de los votos; mientras que Fuerza Patria reportó el 40,84%. En tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores sacó el 5,03%.