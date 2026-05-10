Entregaron certificados de una capacitación en RCP y primeros auxilios

El intendente interino, José Fabiani, y la jefa de gabinete, Paula Eichel, encabezaron el acto.

En un acto realizado en Adrogué, se otorgaron certificados a quienes participaron de un taller de RCP y Primeros Auxilios. La propuesta se enmarcó en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Estuvo destinada a personal que se desempeña en espacios públicos.

¿Cómo fue?

Encabezaron el encuentro el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel. La jornada se realizó en la Casa de la Cultura y reunió a más de 70 personas.

Durante la capacitación se brindaron herramientas prácticas para la identificación de un paro cardiorrespiratorio, la aplicación de RCP “solo manos”, el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y la realización de maniobras de desobstrucción de la vía aérea. En ese sentido, se trabajó sobre la importancia de actuar con rapidez y precisión para sostener la vida hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El curso, enfocado en el ámbito laboral, apunta a estandarizar protocolos de actuación, mejorar los índices de supervivencia y consolidar una respuesta inmediata y efectiva ante urgencias.

Fue organizado entre la Fundación Causa Común y la Secretaría de Gestión Descentralizada local. “Desde el Municipio seguimos impulsando capacitaciones que brindan herramientas concretas para actuar ante emergencias”, destacó Mariano Cascallares.

Y agregó: “Formarse en RCP y primeros auxilios no solo fortalece el ámbito laboral, sino que también contribuye a cuidarnos y promover una respuesta rápida, segura y solidaria”.

Participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y los secretarios de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y de Salud, Walter Gómez. También la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el director general de Acción Cooperativa, Roberto Ribero, y el coordinador administrativo, Nicolás Maydana.