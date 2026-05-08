Inauguraron nuevo edificio del Instituto de Formación Docente N°41

Axel Kicillof, Mariano Cascallares y Juan Fabiani encabezaron la apertura de las nuevas instalaciones del establecimiento educativo que se encuentra en el límite entre Adrogué y Burzaco. Los detalles.

Tras varios meses de trabajo, llegó el momento tan esperado para la comunidad educativa local. Almirante Brown inauguró el nuevo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41 en el barrio Vattuone, en el límite entre Burzaco y Adrogué.

¿Cómo fue?

El flamante espacio está ubicado en el cruce de Saavedra y Colombres. El estreno del establecimiento contó con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Mariano Cascallares, y del intendente. Juan Fabiani; además de la jefa de Gabinete, Paula Eichel.

Durante la jornada, se realizó el tradicional corte de cinta. En esta línea, se llevó adelante el descubrimiento de dos placas: una institucional y otra artística de mosaicos efectuada en el marco del proyecto “Huellas con Memoria: 50 Murales x los 50 años del Golpe”. Posteriormente, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones junto a integrantes de la comunidad educativa.

“Estamos muy felices de inaugurar el segundo edificio del ISFD N°41. Una emblemática institución que durante décadas funcionó sin un espacio propio y que, gracias al trabajo articulado con su comunidad educativa, ahora cuenta con más aulas y servicios para la formación de docentes del distrito”, indicó Cascallares.

Sobre el lugar

Cuenta con planta baja y dos pisos, sobre una superficie total de 1.800 metros cuadrados, de los cuales 600 están cubiertos por planta. Allí, funcionan 14 aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca, dos salas para docentes, espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios.

Con la finalización de esta obra, la institución educativa dispondrá de dos modernos y sustentables edificios destinados al dictado de los profesorados en Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Lengua, Inglés, Matemática y Filosofía. Algunas todavía se desarrollan provisoriamente en el Colegio Nacional de Adrogué.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente en la inauguración las directoras General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi,y del ISFD N° 41, Susana Elola; los presidentes del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y otras autoridades provinciales, municipales y educativas.