Con un show de Poppo Rigoli, clases de zumba y ballet folclórico, Mármol celebrará 142 años

Los vecinos podrán disfrutar durante varios días de espectáculos, charlas, encuentros de emprendedores y de la gastronomía y una jornada de salud integral, entre otros. Conocé la agenda.

Almirante Brown puso en marcha una nueva edición de la “Semana de la Identidad Cultural de José Mármol”, en el marco de su 142° aniversario, con una agenda de actividades culturales, sociales y comunitarias. Uno de los principales atractivos será el show de Poppo Rigoli, uno de los representantes locales en la última temporada de "La Voz".

¿De qué se trata?

Si bien el punto más intenso se vivirá durante el fin de semana, las propuestas comenzaron a desplegarse este miércoles, 6 de mayo, con una charla sobre Malvinas en la Escuela Secundaria N°1.

En esa misma jornada, se llevó adelante una toma de documentación destinada a iniciar el trámite de protección de vivienda, acompañada por asesoramiento integral en materia de escrituración. Tuvo lugar en la Delegación Municipal.

El jueves 7, por su parte, se hará la presentación del libro “Pueblo de José Mármol”, de Luis Alberto González. La cita será en el Centro de Jubilados y Pensionados, ubicado en la intersección de Grandville y Rosales.

La agenda continuará el viernes 8 en la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, ubicada en Bynnon y 25 de Mayo. Allí, desde las 14:30 hs, se realizará el acto institucional.

En el mismo espacio público, se desplegará una jornada de salud integral, que ofrecerá atención pediátrica (desde los 2 años) y clínica, tráiler odontológico, salud sexual integral y servicios de enfermería. También, Zoonosis hará 50 castraciones y aplicará vacunas.

En paralelo, en la Delegación Municipal se desarrollarán charlas a cargo de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, entre las 9:30 y las 11:30. Abordarán temas como asesoramiento legal, mediación vecinal, uso de la app Brown Previene, gestión de reclamos y prevención de estafas virtuales.

¿Y el fin de semana?

La plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján será escenario el sábado 9 de una de las jornadas centrales, con una nutrida de espectáculos a cargo de artistas y agrupaciones locales. La misma la componen:

13 hs: Drone Soccer Argentina

Drone Soccer Argentina 15 hs : ballets folclóricos "Tradiciones de mi Patria", "Sueño Infinito" y "Ballet Añonei"

: ballets folclóricos "Tradiciones de mi Patria", "Sueño Infinito" y "Ballet Añonei" 16:30 hs: "Los Herederos de Mármol"

"Los Herederos de Mármol" 17 hs : "La Diablera"

: "La Diablera" 17:40 hs: Popo Rigoli

Popo Rigoli 19 hs: clase abierta de zumba

clase abierta de zumba 20 hs: Gustavo Mendoza

Gustavo Mendoza 21 hs: "La Konquista"

Tanto el sábado como el domingo 10, los vecinos podrán disfrutar de un encuentro de emprendedores y de la gastronomía local. De esta manera, se busca fortalecer el desarrollo productivo y acompañar a los actores de la economía social del distrito.