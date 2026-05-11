Los nuevos móviles y policías ya realizan operativos preventivos en Brown: ¿Dónde?

Los procedimientos se ejecutaron durante el finde en Longchamps, Rafael Calzada y Glew. Toda la información.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, los nuevos efectivos policiales y móviles incorporados recientemente ya llevaron adelante tareas de prevención y controles. Fue durante la madrugada del viernes y del sábado en distintos barrios del distrito.

¿Dónde?

Los principales operativos preventivos se desarrollaron en Longchamps, Rafael Calzada y también en Glew. Además, se están extendiendo a otras localidades brownianas.

Las acciones forman parte del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fue tras la inauguración de dos nuevas bases operativas de la Policía Bonaerense. El acto estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof; el ministro de Seguridad Javier Alonso, el intendente Juan Fabiani y Mariano Cascallares.

En ese marco, una de las sedes quedó inaugurada en Ministro Rivadavia y fue destinada a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). La misma cuenta con 150 efectivos divididos en tres turnos y destinados a intervenir en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública.

Asimismo, se puso en funcionamiento otra central para el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en el barrio Santa Ana de Glew. Está integrada por 60 efectivos especializados.

A esto se sumó la incorporación de nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito. También la puesta en funcionamiento de dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el Municipio.

Por otra parte, se presentaron nuevas dependencias policiales con asiento en Glew, con 30 efectivos; en Burzaco, con 38 hombres; y en Claypole, con otros 36 agentes.

“Seguimos fortaleciendo el sistema de seguridad en nuestros barrios con más oficiales, nuevos móviles y herramientas que nos permiten profundizar las tareas de prevención, gracias al trabajo articulado con Provincia”, destacó Mariano Cascallares.