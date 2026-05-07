Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron dos bases policiales y entregaron patrulleros

El Gobernador bonaerense encabezó las aperturas en Ministro Rivadavia y Glew junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente y funcionarios locales. Los detalles.

El gobernador Axel Kicillof inauguró este jueves dos nuevas bases de la Policía Provincial en Almirante Brown. Lo hizo en compañía del ministro de Seguridad, Javier Alonso, el intendente Juan Fabiani, y Mariano Cascallares. Con esto buscan fortalecer la prevención.

¿Cómo fue?

Una de las sedes está destinada a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Ministro Rivadavia. Cuenta con 150 efectivos que actúan en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública. En tanto, la otra es para el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en el barrio Santa Ana de Glew. Esta integrada por 49 agentes.

Además, se entregaron nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito. Sumado a ello, se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el Municipio.

“En épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor”, afirmó Kicillof.

Y agregó: “Lo hacemos a pesar de la asfixia financiera a la que nos quiere someter Javier Milei, que nos cortó recursos que destinábamos exclusivamente a seguridad y educación”.

“No debemos normalizar la existencia de un Gobierno nacional totalmente ausente: el Presidente tiene que entender que eso no es un ataque contra el Gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses”, sostuvo.

Siguiendo la misma línea añadió: “No estamos dispuestos a ver cómo se deteriora cada día la vida cotidiana de nuestro pueblo. Nosotros redoblamos los esfuerzos y seguimos trabajando para terminar las obras que son indispensables para llevar bienestar a los vecinos de Almirante Brown y de toda la provincia de Buenos Aires”.

Al respecto, Fabiani sostuvo: “Las nuevas bases de la policía provincial que estamos inaugurando son un paso más para que los brownianos vivan más seguros”.

En tanto, Cascallares remarcó: “Es fundamental el acompañamiento de la Provincia para sostener programas y obras en materia de seguridad y de educación en un contexto donde faltan respuestas a nivel nacional. Este trabajo articulado con el Municipio permite seguir generando respuestas y mejorando la calidad de vida en el distrito”.