Con el ascenso como objetivo, Claypole ya conoce su fixture para el 2026

El "Tambero" debutará como visitante. Conocé a sus rivales.

Mientras continúa con el armador del plantel, Claypole ya conoce el camino que tendrá que recorrer durante el 2026. Con cambios en el formato, se sorteó el fixture de la Primera C, donde buscará ser protagonista y luchar por uno de los ascensos.

El campeonato repetirá la división de los equipos en dos zonas, de, esta vez, 14 en cada una. Así, se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Como novedad, se disputarán tres fechas interzonales.

El “Tambero” forma parte del Grupo B. Debutará como visitante ante Cañuelas, mientras que recibirá a Atlas en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa en la segunda jornada. En la tercera, en tanto, viajará a Rosario a jugar con Leones FC, el club de la familia Messi.

En cuanto a las interzonales, se emparejará con Juventud Unida en la 4°, Mercedes en la 8° y Sacachispas en la 12°. La Primera C comenzará a jugarse el fin de semana del 21 de febrero.

Una vez concluido el torneo, los primeros de cada zona se enfrentarán entre sí para definir el campeón y el primer ascenso. La segunda plaza para subir a la Primera B, en tanto, saldrá de un Reducido.

Otro de los cambios está en el formato de los descensos. Los últimos de cada grupo se cruzarán y el ganador disputará una promoción ante un equipo del Promocional Amateur. El perdedor quedará desafiliado.

El fixture de Claypole