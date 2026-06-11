Franco Colapinto ya tiene su mural en Mármol

Conocé dónde se encuentra para visitarlo.

El nombre de Franco Colapinto sigue despertando admiración entre los argentinos. En reconocimiento a su trayectoria en el automovilismo, Almirante Brown decidió plasmarlo en un llamativo mural en José Mármol.

¿Dónde visitarlo?

La obra se encuentra en el cruce de Arias y Bynnon, justo en frente a la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján. Forma parte del Programa de Embellecimiento Urbano impulsado por el Instituto de las Culturas. Fue llevada adelante por el artista Heber Martínez y el letrista Gustavo Alderete.

Con el mensaje “¡Vamos Nene!”, la pintura recrea al deportista en primer plano junto a su auto y con una enorme tribuna detrás. De este modo, se buscó destacar el esfuerzo, la dedicación y la pasión que llevaron al joven piloto a competir en la Fórmula 1.

“Una obra que expresa el orgullo de toda una comunidad y acompaña a Franco en cada desafío, alentándolo desde Almirante Brown hacia las pistas del mundo”, indicaron en redes sociales.