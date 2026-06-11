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CULTURA
jueves 11 de junio de 2026

Franco Colapinto ya tiene su mural en Mármol


Conocé dónde se encuentra para visitarlo.

El nombre de Franco Colapinto sigue despertando admiración entre los argentinos. En reconocimiento a su trayectoria en el automovilismo, Almirante Brown decidió plasmarlo en un llamativo mural en José Mármol.

 

¿Dónde visitarlo?

La obra se encuentra en el cruce de Arias y Bynnon, justo en frente a la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján. Forma parte del Programa de Embellecimiento Urbano impulsado por el Instituto de las Culturas. Fue llevada adelante por el artista Heber Martínez y el letrista Gustavo Alderete.

Con el mensaje “¡Vamos Nene!”, la pintura recrea al deportista en primer plano junto a su auto y con una enorme tribuna detrás. De este modo, se buscó destacar el esfuerzo, la dedicación y la pasión que llevaron al joven piloto a competir en la Fórmula 1.

“Una obra que expresa el orgullo de toda una comunidad y acompaña a Franco en cada desafío, alentándolo desde Almirante Brown hacia las pistas del mundo”, indicaron en redes sociales.

 

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