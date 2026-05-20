Con obras y servicios, "Brown Suma" desembarcó en el barrio San Jerónimo de Rafael Calzada

En los próximos días, realizarán un operativo de zoonosis, una jornada de salud integral, una charla y una capacitación. Todos los detalles.

Almirante Brown lleva adelante una nueva edición del programa “Brown Suma” en el barrio San Jerónima de Rafael Calzada. A través de esta iniciativa, concreta obras y acerca a los vecinos servicios gratuitos vinculados a salud, seguridad, zoonosis y asesoramiento.

¿De qué se trata?

Los trabajos incluyen consolidado y mejorado de calles, reparación de cruces de caños y zanjeos y despeje de árboles y forestación. Además, vienen realizando en las últimas horas arreglo y colocación de luminarias.

En simultáneo, la Comuna puso a disposición distintas actividades para los vecinos. En ese contexto, hará este jueves, 21 de mayo, un operativo de zoonosis en el Centro de Jubilados “Pioneros del Ayer”, ubicado en San Jerónimo al 4500. Desde las 8 hs, habrá castraciones, vacunación antirrábica y atención veterinaria.

El viernes 22, de 8 a 12 hs, se desarrollará una jornada integral de salud en la esquina de dicha calle y Tchaikovsky. Contará con atención pediátrica desde los 2 años y clínica, tráiler odontológico, salud sexual integral, enfermería y vacunación de calendario, antigripal y Covid. También atenderán a animales.

Para cerrar esta nueva edición del programa, el martes 26 se brindará una charla sobre alarmas vecinales y una capacitación sobre el uso de la aplicación Brown Previene. Será a partir del mediodía, en la intersección de Strauss y Cervantes.

“Con Brown Suma seguimos acercando el Estado Municipal a cada barrio, con obras, servicios gratuitos y herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, subrayó Mariano Cascallares.

Este programa ya se realizó semanas atrás en los barrios Las Lilas y 14 de Febrero, de Longchamps. En tanto, la Comuna anunció que continuará replicándose en distintos puntos de Almirante Brown.