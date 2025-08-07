Jue, 07/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2411
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
jueves 7 de agosto de 2025

Con inflables, stand de glitter y juegos gigantes, llega el Festival de los Derechos a Brown


Tendrá lugar en la Granja Educativa Municipal. Habrá además un show de Juli Jones y la entrada será gratuita. ¿Cuándo será? 

Imagen ilustrativa generada con IA

Palpitando el Día de la Niñez, se viene una jornada imperdible en Ministro Rivadavia. Se trata del Festival de los Derechos, un encuentro que reunirá juegos, talleres y actividades al aire libre.

 

¿Cuándo y dónde será?

Se llevará adelante este sábado, 9 de agosto, de 13 a 17 hs. Tendrá como escenario la a Granja Educativa Municipal, ubicada en Juan B. Justo al 1000. La entrada será libre y gratuita.

Dentro de las propuestas pensadas para los más chicos, habrá juegos libres e inflables, además de juegos gigantes de madera y metegoles. Sumado a ello, se brindará un taller de huerta, se instalará una mesa de glitter y se realizará un mural participativo.

Asimismo, se presentará la artista infantil Juli Jones. Con sus canciones, divertidos bailes y colorido vestuario, llevará adelante un increíble show que animará a chicos y grandes.

Sobre el festival

Es organizado por la Municipalidad de Almirante Brown con el acompañamiento de Fundación Banco Provincia. Se enmarca dentro del Mes de la Niñez.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram