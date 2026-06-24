Con innovadores emprendimientos, volvió la feria “Creadoras” a Burzaco

La iniciativa fue organizada este viernes por la ONG Compromiso Ciudadano. "Es fundamental que las personas que emprenden en tiempos tan difíciles tengan este y todos los espacios posibles para poder trabajar y comercializar su producción", aseguró Mario Fuentes, presidente de la entidad, a De Brown. Conocé más.

En una edición especial por el Día del Padre, la feria “Creadoras” volvió a sorprender en Burzaco con una propuesta pensada especialmente para la ocasión. Emprendedores locales ofrecieron una amplia variedad de productos; mientras vecinos se acercaron a recorrer los distintos stands en busca del regalo ideal.

¿Cómo fue?

La propuesta es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Se llevó adelante el viernes pasado, de 11 a 18 hs. Tuvo como escenario la plaza lindera a la estación ferroviaria de la localidad.

Durante la jornada, emprendedores brownianos presentaron sus proyectos y ofrecieron una variada propuesta de productos artesanales y personalizados. Hubo alternativas para todos los gustos y bolsillos, con una fuerte presencia de mates, cerámicas, vasos, tejidos, bijouterie, artículos de decoración y diseño 3D, entre otros.

“Es fundamental que las personas que emprenden en tiempos tan difíciles tengan este y todos los espacios posibles para poder trabajar y comercializar su producción. Hay opciones muy destacadas que expresan calidad, sacrificio y dignidad a la vez”, aseguró Fuentes en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Los protagonistas

Entre las expositoras estuvo Laura. Su propuesta se enfoca en la elaboración de alimentos naturales para mascotas. “No es algo común, pero hay que innovar. Hago galletitas a base de carne de pollo o de vaca, con zanahoria, avena y huevo, todo apto para animales. También preparo viandas naturales para ellos y el caldo de huesos”, explicó.

Su proyecto surgió luego de quedarse sin trabajo y de una experiencia previa vinculada al rescate de animales. “Por eso tengo cosas hechas con herraduras. Formé parte de una ONG de rescate de caballos. Es la primera feria, pero mi idea es seguir. Esta es una forma de tener un ingreso”, agregó a este medio.

Con siete meses en el rubro, Rocío apostó por “Rocío Sublimación” como una salida laboral que le permite complementarse con su vida familiar. “Soy mamá de nenas que van al jardín, empecé a pensar qué podía hacer. Compré las máquinas y así arrancamos”, relató.

El emprendimiento incluye productos sublimados y estampados como vasos, tazas, camisetas y almohadones. “Tenemos mucha temática del Mundial. Lo que va pidiendo la gente, lo vamos agregando. También cosemos y sublimamos”, señaló.

Miguel, en tanto, encontró en el reciclado de vidrio una actividad tras su jubilación. “Hago vasos con botellas, también especieros. Ahora, además tenemos cosas de la Selección con stickers que no se salen con el agua. Para el Día del Padre, sumamos cajitas con snacks”, contó.

Y agregó: “Esto arrancó por el aburrimiento. Yo era chofer de colectivo. Me gusta esto de las manualidades, lo tomo como mi cable a tierra y me mantiene ocupado”.