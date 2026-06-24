Abandonaron a dos perros junto a un doloroso cartel: “su dueña murió y nadie los quiere”

Fueron rescatados en pésimas condiones de salud por “Callejeritos Brown”. Juntan fondos para darles una segunda oportunidad. ¿Cómo colaborar?

Dos perros de avanzada edad fueron abandonados en un descampado rodeado de basura y con un cartel que explicaba su situación. El caso fue difundido por “Callejeritos Brown”, que intervino para poner a salvo a los animales. Sin embargo, ante su delicado estado de salud, lanzaron una campaña para reunir fondos para cubrir los tratamientos.

¿Qué pasó?

Según informó la entidad browniana a través de sus redes sociales, los animales fueron hallados atados con correas y junto a un letrero escrito a mano. Este decía: “Necesitan una nueva casa, su dueña murió y nadie los quiere”.

La triste situación fue advertida poco antes de una tormenta; mientras los perros permanecían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

“Todo muy triste, doloroso y con mucha maldad, porque nada justifica dejarlos de esta manera. Tienen tanta depresión y desolación que nos rompen el corazón en pedazos”, expresaron.

Asimismo, los rescatistas indicaron que los animales se encontraban desorientados, debilitados y con signos de abandono prolongado. Además, remarcaron que el cuadro clínico de ambos demanda estudios, atención especializada y posteriores tratamientos. “Una de ellas tiene todo un tumor ulcerado y explotado en su panza y el otro viejito tiene su mandíbula desprendida”, explicaron.

¿Cómo ayudar?

Ante los elevados costos que implica su recuperación, “Callejeritos Brown” lanzó una campaña solidaria para recaudar fondos y afrontar los gastos veterinarios. Los vecinos que deseen colaborar podrán hacerlo a través de la siguiente cuenta:

Mercado Pago:

ASOC. C. CALLEJERITOS BROWN

Alias: CALLEJERITOSB

Transferencia bancaria:

ASOC. C. CALLEJERITOS BROWN

Alias: ONG.CALLEJERITOS

Desde la entidad local destacaron que la continuidad de este tipo de rescates depende del apoyo de todos, ya que cada intervención implica importantes gastos veterinarios y de cuidado.

“Sin la ayuda de ustedes se nos hace realmente imposible, por eso le suplicamos que se sumen así podemos darles toda la atención que necesitan. Caso contrario, no vamos a poder realizar más este tipo de rescates y ellos quedarán a la deriva”, lamentaron.