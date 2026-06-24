Solano: motochorros mataron a un adolescente cuando iba a la escuela con su papá

La víctima tenía 17 años. Se constató que presentaba una herida de arma de fuego en la espalda. La información.

Una tragedia conmociona a San Francisco Solano. Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos cuando se dirigía a la escuela junto a su padre. Ambos fueron interceptados por motochorros.

¿Qué pasó?

La víctima fue identificada como Lautaro Fabrizio Lionel Servín. El ataque ocurrió alrededor de las 7.40 hs, en el cruce de Rivadavia y Torcaza. Por allí, el joven caminaba junto a su papá cuando fueron abordados por dos hombres que circulaban en una motocicleta negra y roja.

Según trascendió, los atacantes intentaron asaltarlos y, en medio de esto, uno de ellos efectuó varios disparos. A raíz de ello, el adolescente cayó al suelo y comenzó a convulsionar.

Un vecino que advirtió lo ocurrido lo trasladó de en una camioneta hasta el Hospital Oñativia de Rafael Calzada. Se constató que presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, a la altura del hombro izquierdo. Pese al trabajo de los médicos, Lautaro sufrió un paro cardíaco y falleció.

De acuerdo con la declaración del padre, los agresores no detuvieron el ataque luego de los primeros disparos. El hombre relató ante los oficiales que, mientras su hijo se encontraba herido, los delincuentes advirtieron que aún seguía con vida y volvieron a disparar antes de escapar.

En medio de la conmoción, un vecino integrante de la Prefectura Naval Argentina, salió de su vivienda con su arma reglamentaria, se identificó y realizó un disparo al aire con la intención de frenar a los sospechosos. Sin embargo, no se pudo determinar si alguno de ellos resultó herido.

La investigación

Personal policial preservó la escena del crimen, donde se halló una vaina servida. Además, el arma reglamentaria del prefecto fue secuestrada para las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada de Almirante Brown, encabezada por el fiscal Scanzani, quien ordenó distintas medidas para identificar a los responsables. La causa fue caratulada como “Homicidio”.