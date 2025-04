Con innovadores emprendimientos y productos hechos a mano, “Creadoras” brilló en Burzaco

La feria es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano, encabezada por Mario Fuentes. En esta oportunidad, ofrecieron desde piezas de cerámica hasta snacks para las mascotas y sus dueños. Conocé más.

Pese a que los días venían inestables y el pronóstico anunciaba algo de lluvias, el sol salió el viernes pasado para “Creadoras”. La feria volvió a instalarse en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco y deslumbró con su enorme variedad de productos elaborados a mano y emprendimientos nuevos que se sumaron a esta propuesta que sigue potenciándose en el distrito.

¿Cómo se vivió?

La iniciativa es llevada adelante hace cuatro años y es abierta a todas las vecinas que deseen sumarse. Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes.

En esta última edición, participaron más de 200 stands, todos ellos con historias de trabajo detrás de cada uno de sus productos y el sentimiento común de superarse en su rubro. Las ofertas abarcaron desde prendas de vestir, bijouterie y accesorios, hasta velas, cuadros y plantas. No faltaron además las delicias gastronómicas dulces y saladas y el sector de moda circular.

"Fue una gran jornada, donde Compromiso Ciudadano fortalece su apoyo al movimiento emprendedor, siempre hay gente nueva que se suma y lo hace de manera solidaria ayudando a otros que están arrancando y necesitando una mano para avanzar", expresó Fuentes.

Siempre ellas, las emprendedoras

Viviana es vecina de Burzaco y creó “Vivicer”. Su espacio ofrece productos de cerámica únicos, todos elaborados por ella. Porta sahumerios, vasijas, platos, tazas y fuentes son algunos de los objetos que comercializa.

“Soy profesora de mosaiquismo, empecé en 2015. Después, pasando los años, me enamoré de la cerámica, la aprendí y sigo tomando clases. Es mi terapia, mi cable a tierra. Yo hago todas las piezas en mi casa y las llevo a hornear. También hago cosas en piedra”, contó a este medio.

Y agregó: “Es la primera vez que vengo a la feria y me pareció hermosa, todos son muy cálidos, me gustó mucho. Me voy a guardar la fecha de la próxima para venir”.

Por otra parte, Ornella, también de la misma localidad, le dio vida a “Sabores compartidos”. Se trata de una propuesta que reúne snacks para perros y gatos y también cosas dulces para sus dueños. “Por eso el nombre, es un gusto para los dos”, reafirmó.

“Arranque hace poco con el emprendimiento. Surgió porque tengo mi mascota con alergia y al llevarlo al veterinario me aconsejaron que deje de comer tanto alimento balanceado porque no viene como antes, tiene muchos químicos y conservantes. Así se me ocurrió hacer comida más natural para ellos y de paso sumar algo rico nosotros”, admitió.

Asimismo, Malanie está al frente de “Tejiendo sueños encantados”. Todo comenzó como una simple curiosidad y hoy ya es su marca. “Empecé a tejer hace unos años porque vi en Internet unos guantecitos con forma de patitas de gato y me dieron ganas de hacerlos. Me puse a probar y le pregunté a mi abuela. Ella me dio las agujas y practicando me di cuenta que me gustaba”, recordó.

A partir de ello, la browniana se fue perfeccionando y hoy confecciona gran variedad de productos, principalmente con figuras de animales, aunque también hace por pedido. “Vine por primera vez a la feria, me gustó mucho. Espero poder volver en la próxima fecha”, sostuvo.