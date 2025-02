Con más de 300 stands, "Creadoras" celebró San Valentín

La propuesta es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. “Nos encanta promover el trabajo y los emprendimientos, vamos a trabajar todo el año en esa dirección”, afirmó su presidente, Mario Fuentes. Más información en la nota.

El amor y la solidaridad se fusionaron en la primera edición del año de “Creadoras”. La feria se instaló el viernes pasado en la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco y lució renovada. Con más de 300 stands, muchos de ellos alusivos a San Valentín, se convirtió en el lugar ideal para elegir el regalo para sorprender al ser amado.

¿Cómo se vivió?

La propuesta fue organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, encabezada por Mario Fuentes. Con inscripción previa, es de acceso gratuito para todas aquellas emprendedoras que deseen participar. En pocas semanas, cumplirá cuatro años ininterrumpidos.

Muchos de los stands se vistieron con globos rojos, carteles, guirnaldas y corazones. Así, los vecinos pudieron desde las 11 hs elegir entre las opciones de indumentaria, bijouterie, accesorios, velas, cuadros y plantas. No faltaron además las propuestas gastronómicas dulces y saladas y el sector de moda circular.

En paralelo, la solidaridad volvió a abrazar a “Creadoras”. Es que desde la ONG recibieron donaciones de útiles escolares de cara al inicio del ciclo lectivo. Todo lo recolectado será destinado a entidades sociales con base en Almirante Brown.

“En esta primera feria las expectativas son muchas. Principalmente ayudar a varias instituciones donde las familias no llegan a cubrir la canasta escolar. Queremos darles una mano y así seguir trabajando por la educación y el progreso”, explicó Fuentes a www.deBrown.com.ar.

Sumado a ello, agregó: “Creadoras arrancó este 2025 en una fecha especial, en el Día del Amor que para nosotros es también amor por el trabajo, por emprender, por la vida. Nos encanta promover este tipo de iniciativas y vamos a trabajar todo el año en esa dirección”.

El corazón en cada producto

“Punto pollito”

Su creadora es Agustina de Glew. Se trata de un emprendimiento de prendas, accesorios y decoración en crochet. “Hago todo yo, tejo muchas horas. Me lancé hace tres meses y ofrezco prendas, más apuntadas al público femenino. También confecciono por pedido”, contó a este medio. Y agregó: “Es la primera vez que vengo a esta feria. Me gustó mucho la gente y lo bien ubicada que está. Voy a regresar”

“Humo estelar”

Yanina de Longchamps está al frente del puesto. Se lanzó en esta aventura hace nueve años y sigue adelante apostando por más. “Primero arranqué con macetas de cerámica pintadas a mano que contenían flores. Luego agregué figuras de yeso personalizadas y fui incorporando sahumerios, velas, palo santo, conos para cascadas de humo y muchas cosas más. Siempre trato de sumar y tener variedad”, contó.

En cuanto a “Creadoras”, reconoció que “le encanta venir con su puesto porque es un lugar en pleno centro de Burzaco y con circulación de gente continua”.

“MYV Raíces Artesanas”

Su dueña es Viviana, oriunda de Ministro Rivadavia. “Realizó duendes en porcelana fría, cada uno es artesanal, ninguno es igual a otro. No trabajo con moldes, todos son a mano. Me tomo mi tiempo para cada uno”, reconoció.

Asimismo, la browniana confió que “muchos clientes le dicen que sus duendes no producen miedo, sino ternura y alegran la casa”. “Eso es una satisfacción enorme, al igual que participar de la feria. Vine por una amiga que me insistió en probar y, una vez que lo hice, me encantó”, confesó.