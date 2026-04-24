Llega “Ciclo Electra” a Adrogué: habrá lecturas de tarot, DJ, bingo y taller de amuletos

Se llevará adelante este domingo. El evento además reunirá espacio de gastronomía y múltiples actividades participativas. Conocé más.

Con una propuesta cultural que combina arte, música y experiencias, se realizará una nueva edición de Ciclo Electra, edición otoño. Será este domingo, 26 de abril, con entrada libre y gratuita.

¿Dónde y qué habrá?

El encuentro tendrá lugar en Bynnon 1649, Adrogué. Comenzará a las 16:30 hs. Allí, se podrá disfrutar de música en vivo, DJ set, exposiciones visuales y gastronomía. Además de feria y múltiples actividades participativas.

Dentro de la programación, habrá espacios específicos como una tarde de bingo con premios, un taller de amuletos, maquillaje artístico, sesiones de handpoke tattoos y lecturas de tarot.

“Ciclo Electra se consolida como un punto de encuentro para artistas, emprendedores y público en general, promoviendo la cultura independiente y generando un espacio de intercambio creativo en un ambiente accesible y diverso”, indicaron desde la organización.