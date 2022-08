Con participación récord, se realizó una nueva edición de Creadoras en Burzaco

La feria de la ONG Compromiso Ciudadano contó con la asistencia de más de 150 puestos de emprendedoras locales. Los detalles.

Con una gran convocatoria y participación de los vecinos, se llevó adelante el jueves una nueva edición de Creadoras. Esta ofreció una amplia variedad de productos y visibilizó los negocios de cientos de emprendedoras del distrito.

La jornada

La iniciativa es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Comenzó hace más de un año y en cada edición congrega a más puestos. En esta ocasión, estableció un nuevo récord con la participación de más de 150 stands que se ubicaron en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco.

La cita comenzó a las 11 y se extendió hasta las 18. Palpitando el Día de la Niñez, los vecinos encontraron indumentaria, juegos de mesa y didácticos, plantas, macetas y dulces. También artesanías en cerámica y madera.

“Es la primera vez que participo de Creadoras. Me gustó mucho que está en un espacio abierto, algo que me viene bien porque me acompañan mis hijos. Además, pasa mucha más gente y nos da mayores posibilidad de mostrar nuestros productos”, aseguró Daian, una de las comerciantes locales, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En tanto, Graciela, otras de las feriantes, contó: “Está muy bueno este espacio. Aprendemos a compartir con otros artesanos desde la solidaridad. Nos conocemos y generamos amigos”.

Mes de la Niñez

La ONG recibió en la feria alimentos no perecederos y juguetes nuevos y usados en buen estado. Gracias a la solidaridad de los vecinos, recolectaron una gran cantidad de productos que serán destinados a diferentes comedores, merenderos y hogares de Almirante Brown.

Quienes no pudieron acercarse y desean colaborar, tendrán la posibilidad de llevar sus donaciones a las instalaciones de Compromiso Ciudadano. Esta se ubica en la calle Amenedo 756, Burzaco. Otra opción es coordinar para que vayan a retirarlas comunicándose a través de WhatsApp al 1169492444 ó llamando al 2140-0919.