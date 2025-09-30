Con productos a precios justos, abrieron el "Almacén de la Comunidad" en Burzaco

El banco Provincia ofrecerá además el beneficio del 40% de reintegro. El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, inauguraron el espacio. Los detalles.

El primer “Almacén de la Comunidad” de Almirante Brown abrió sus puertas en Burzaco. El objetivo es acercarles a los vecinos artículos de la canasta familiar a precios justos y con grandes promociones.

En el lugar, se venderán frutas, verduras, quesos, lácteos, fiambres, embutidos y secos (pastas, arroces, legumbres y harinas, entre otros). También productos gastronómicos y artesanales. Destacaron que la totalidad de la mercadería contará con el beneficio del 40% de reintegro proporcionado por Banco Provincia.

Inauguración

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, encabezaron el acto de apertura del local. Este se ubica en Carlos Pellegrini N° 960, en las inmediaciones de la estación ferroviaria.

Según detallaron, el comercio fue puesto en funcionamiento en articulación con la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT). Será un punto de comercialización de la economía social en Almirante Brown.

En este marco, el jefe comunal subrayó la importancia de la iniciativa a través de la cual no solo se generará puestos laborales sino se promoverá la protección de la economía de los brownianos. Asimismo, hizo hincapié en la tarea de la FUNCAT en el distrito.

“En un momento donde las políticas nacionales intentan llevarnos al individualismo, nosotros desde acá seguimos construyendo comunidad con un gobernador que continúa enviando herramientas concretas para que aún en tiempos difíciles, donde la Provincia ha tenido un enorme recorte desde el Gobierno Nacional, se siga acompañando a los municipios y organizaciones”, destacó Cascallares.

El nuevo espacio es el décimo “Almacén de la Comunidad” de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del programa “Comprar Comunidad”.

¿Quiénes formaron parte?

La actividad contó con la participación del presidente de FUNCAT, Martín Villalba; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani, y el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone. También el presidente y la vicepresidenta del Instituto Municipal de Economía Social, Víctor Caparelli y Analía de Bernardis, respectivamente. Además, concurrieron representantes de los ministerios de Justicia, de Asuntos Agrarios y de Trabajo bonaerense.