Con servicios y stands de diferentes áreas, llega "Organizar Comunidad" a Glew

Se aplicarán vacunas de calendario y habrá puestos de los ministerios de Trabajo y Desarrollo, IOMA y Dirección de Discapacidad, entre otros.

Una nueva jornada del operativo “Organizar Comunidad” se realizará este viernes, 27 de febrero, en Glew. Tiene como objetivo acercar servicios, prestaciones y asesoramiento a los vecinos del distrito a partir de la articulación entre la Provincia y la Comuna browniana.

Sobre la actividad

Se realizará de 9 a 14 horas en el Circuito de Ciclismo y Aerobismo de Glew, ubicado en Jorge Newbery N° 2799. Será en coordinación con distintos organismos provinciales y municipales para facilitar trámites y promover el acceso a derechos en el territorio.

Durante el operativo, los vecinos podrán realizar gestiones y recibir información. los stands del:

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense

Ministerio de Trabajo

Hábitat PBA

Ministerio de Mujeres y Diversidad

Áreas de Juventudes, Deportes y Salud PBA

IOMA

Zoonosis Brown

Dirección de Discapacidad —con asesoramiento y trámites—

Vacunación de calendario

Un espacio de difusión de la app Brown Previene

En ese marco, Mariano Cascallares destacó que “estos operativos permiten acercar el Estado a cada barrio, facilitando trámites y garantizando que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder de manera directa a servicios, asesoramiento y derechos”.