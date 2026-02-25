Jue, 26/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2614
miércoles 25 de febrero de 2026

Con servicios y stands de diferentes áreas, llega "Organizar Comunidad" a Glew


Se aplicarán vacunas de calendario y habrá puestos de los ministerios de Trabajo y Desarrollo, IOMA y Dirección de Discapacidad, entre otros. 

Una nueva jornada del operativo “Organizar Comunidad” se realizará este viernes, 27 de febrero, en Glew. Tiene como objetivo acercar servicios, prestaciones y asesoramiento a los vecinos del distrito a partir de la articulación entre la Provincia y la Comuna browniana.

Sobre la actividad

Se realizará de 9 a 14 horas en el Circuito de Ciclismo y Aerobismo de Glew, ubicado en Jorge Newbery N° 2799. Será en coordinación con distintos organismos provinciales y municipales para facilitar trámites y promover el acceso a derechos en el territorio.

Durante el operativo, los vecinos podrán realizar gestiones y recibir información. los stands del:

  • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense
  • Ministerio de Trabajo
  • Hábitat PBA
  • Ministerio de Mujeres y Diversidad
  • Áreas de Juventudes, Deportes y Salud PBA
  • IOMA
  • Zoonosis Brown
  • Dirección de Discapacidad —con asesoramiento y trámites—
  • Vacunación de calendario
  • Un espacio de difusión de la app Brown Previene

En ese marco, Mariano Cascallares destacó que “estos operativos permiten acercar el Estado a cada barrio, facilitando trámites y garantizando que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder de manera directa a servicios, asesoramiento y derechos”.

 

