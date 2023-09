Con Tagliafico de arranque, Argentina juega en la altura de Bolivia

El oriundo de Rafael Calzada será titular esta tarde en el seleccionado nacional. ¿Estará Messi?

La Selección Argentina tiene todo listo para afrontar uno de los partidos más difíciles de las Eliminatorias Sudamericanas. Se debe a que se jugará en los 3.600 metros de altura de La Paz. Esto hace que a la mayoría de los futbolistas les cueste recuperar el aire y queden en desventaja físicamente a los pocos minutos.

El encuentro será ante Bolivia. Se llevará a cabo hoy, martes 12 de septiembre, desde las 17hs en el estadio Hernando Siles.

Una duda en el equipo

Si bien Lionel Scaloni no confirmó a los once que saltarán al campo, anticipó que no realizará modificaciones de mitad de cancha para atrás, asegurando una nueva titularidad del browniano Nicolás Tagliafico. El de Calzada estuvo desde el arranque ante Ecuador y completó un gran trabajo.

La duda pasa por la presencia de Lionel Messi que, si bien viajó con la delegación luego de realizarse estudios y comprobarse que no sufría lesión, no sumó entrenamientos en tierras altiplanas. En su lugar ingresaría Di María; mientras que Julián Álvarez reemplazaría a Martínez y Paredes a Mac Allister.