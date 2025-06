Con Tagliafico de arranque, Argentina visita a Chile por las Eliminatorias

Se medirán hoy, jueves 5 de junio, a partir de las 22 hs. Así llegan.

Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina comienza a cerrar su participación en las Eliminatorias. En esta ocasión y con varios cambios, visitará a un Chile en situación crítica, ya que una derrota lo dejaría con un pie y medio afuera de la cita mundialista.

El encuentro, correspondiente a la 15° fecha, se llevará adelante hoy, jueves 5 de junio, a partir de las 22 hs. Será en el estadio Nacional Julio Martínez Pradano de Ñuñoa, Santiago de Chile.

Varias bajas

Si bien Lionel Scaloni no confirmó el equipo, habrá cambios obligados respecto a la histórica victoria 4-1 ante Brasil. Se debe a que no contará con varios de los habituales titulares: Enzo Fernández, Nicolas Otamendi, Leandro Paredes y Nicolás González están suspendidos.

Asimismo, Alexis Mac Allister no fue convocado por lesión. Pero no todas son malas noticias, ya que estará de regreso Lionel Messi luego de ser baja en la anterior doble fecha por una molestia muscular. No obstante, el capitán no será titular y se espera que sume minutos.

Quien sí estará desde el comienzo es Nicolás Tagliafico. El oriundo de Rafael Calzada es una de las piezas que sale casi de memoria en la defensa del combinado nacional y dirá presente una vez más vistiendo la camiseta albiceleste.

En esa línea, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Nicolás Paz y Julián Álvarez.

Las posiciones

Producto de 10 triunfos, un empate y tres caídas, la Selección Argentina está en la cima de las Eliminatorias, con 31 puntos. A falta de cuatro fechas, podría asegurarse la primera colocación esta noche en caso de obtener una victoria y que Ecuador no derrote a Brasil.

Chile, por su parte, atraviesa un delicado presente, ya que está último con sólo 10 unidades, a diez de la última plaza para clasificar a la Copa del Mundo y a cinco del repechaje. Una derrota lo dejaría al borde de quedar fuera de la cita mundialista por tercera vez en fila.