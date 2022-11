Con Tagliafico en el banco, Argentina va por la clasificación

El entrenador no realizará modificaciones en la defensa. ¿A qué hora juega contra Polonia?

Luego de derrotar a México en un partido clave para llegar con vida a la última fecha, la Selección Argentina no puede relajarse y necesita otro triunfo para meterse en octavos de final de la Copa del Mundo. Para eso, deberá superar a Polonia.

El encuentro se llevará a cabo hoy, miércoles 30 de noviembre, desde las 16hs, en el Estadio 974. Se trata de una de las sedes más particulares que ofrece el certamen ya que está construida con contenedores y desaparecerá luego de que finalice la competencia.

El equipo

Si bien el entrenador no confirmó a los once que saltarán al campo de juego, no realizará modificaciones en la defensa por lo que el browniano Nicolás Tagliafico comenzará en el banco de suplentes. Su lugar seguirá ocupado por Marcos Acuña tal como pasó ante la Tri.

La única duda que maneja Lionel Scaloni se encuentra en el mediocampo. Es que el gran presente de Enzo Fernández lo lleva a competir con Guido Rodríguez. De Paul y Mac Allister seguirán en ese sector clave, mientras que arriba estarán Messi, Martínez y Di María.