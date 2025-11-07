Con un gran desfile y al ritmo del folclore, Brown celebrará a lo grande el Día de la Tradición

Los festejos se llevarán adelante este fin de semana en Burzaco y Ministro Rivadavia. Conocé el cronograma.

En el marco del Día de la Tradición, Almirante Brown aprovechará el fin de semana para festejar. Durante dos jornadas y en distintos puntos, realizarán propuestas artísticas y folklóricas para que los vecinos puedan disfrutar.

“Noche de los Ballets Folklóricos”

El primer evento será este sábado, 8 de noviembre, a partir de las 20 hs. Se llevará a cabo en el Centro de Arte y Cultura Ernesto S. Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740, en Burzaco.

Durante la velada se presentarán la Asociación Sachamanta y los ballets Los Sureños y Sentimiento por lo Nuestro. Ofrecerán un espectáculo lleno de música, danza y tradición popular.

Desfile tradicionalista

Se desarrollará este domingo, 9 de noviembre, en Ministro Rivadavia. Será desde las 10.30 hs en la plaza Eva Perón, ubicada en Fernando Lahille, entre Carlos Sandoval y Mariano Acosta.

El desfile contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas brownianas, carruajes y representantes con atuendos típicos criollos. Más tarde, el público podrá disfrutar de un festival folklórico con la actuación de Emiliano Zerbini, Gala Pourrain, Joel “El Chango”, y el grupo Juntos por el Chamamé; además de los ballets locales.

También habrá un sector gastronómico a cargo de instituciones locales, que ofrecerán comidas típicas para acompañar la jornada.

“Un pueblo sin tradición es un árbol sin raíces”, expresó el intendente Mariano Cascallares, quien invitó a todas las familias a participar de estas actividades gauchescas.

Sobre el evento

Ambas jornadas son organizadas por la Comuna a través del Instituto Municipal de las Culturas, junto a los espacios del distrito.