Con un gran desfile y al ritmo del folclore, Brown celebrará a lo grande el Día de la Tradición

Los festejos se llevarán adelante este fin de semana en Burzaco y Ministro Rivadavia. Conocé el cronograma.
En el marco del Día de la Tradición, Almirante Brown aprovechará el fin de semana para festejar. Durante dos jornadas y en distintos puntos, realizarán propuestas artísticas y folklóricas para que los vecinos puedan disfrutar.
El primer evento será este sábado, 8 de noviembre, a partir de las 20 hs. Se llevará a cabo en el Centro de Arte y Cultura Ernesto S. Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740, en Burzaco.
Durante la velada se presentarán la Asociación Sachamanta y los ballets Los Sureños y Sentimiento por lo Nuestro. Ofrecerán un espectáculo lleno de música, danza y tradición popular.
Se desarrollará este domingo, 9 de noviembre, en Ministro Rivadavia. Será desde las 10.30 hs en la plaza Eva Perón, ubicada en Fernando Lahille, entre Carlos Sandoval y Mariano Acosta.
El desfile contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas brownianas, carruajes y representantes con atuendos típicos criollos. Más tarde, el público podrá disfrutar de un festival folklórico con la actuación de Emiliano Zerbini, Gala Pourrain, Joel “El Chango”, y el grupo Juntos por el Chamamé; además de los ballets locales.
También habrá un sector gastronómico a cargo de instituciones locales, que ofrecerán comidas típicas para acompañar la jornada.
“Un pueblo sin tradición es un árbol sin raíces”, expresó el intendente Mariano Cascallares, quien invitó a todas las familias a participar de estas actividades gauchescas.
Ambas jornadas son organizadas por la Comuna a través del Instituto Municipal de las Culturas, junto a los espacios del distrito.
