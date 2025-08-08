Vie, 08/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2412
CULTURA
viernes 8 de agosto de 2025

Con un show de El Gordo Luis, Longchamps celebrará su 115° aniversario


Habrá numerosas actividades artísticas y recreativas, el encuentro de emprendedores locales y shows en vivo. La entrada será libre y gratuita. Conocé el cronograma.

Palpitando el aniversario 115° de Longchamps, la localidad ya comenzó con los festejos en el circuito de la localidad. Los vecinos podrán participar de multiples propuestas en familia y con amigos de forma libre y gratuita. El evento cerrará con un show de cumbia de El Gordo Luis.

La celebración se llevará adelante del 8 al 10 de agosto, en Ricardo Davel y Av. La Aviación. Se desarrollarán numerosas actividades artísticas y recreativas, el encuentro de emprendedores locales y shows en vivo, tanto musicales como de danza.

Cronograma

Viernes

Comenzó a las 15 hs con el acto institucional del Ejecutivo municipal. Además, durante la jornada, está prevista la actuación de:

  • Ballet Sendero Gaucho | 15 hs
  • Rocío Aimara y músicos | 16 hs
  • Dúo Domínguez | 16.30 hs
  • Grupo Los Pumas | 17 hs
  • Ernesto Aranda Tango | 17.30 hs
  • Dúo Cruz-Fernández | 18 hs
  • El Moncho Pampa y sus baguales | 18.30 hs
  • Juan Sosa y músicos | 19 hs
  • Los Aparceros | 19.30 hs
  • Sangre Santiagueña | 20 hs

Sábado

Desde las 14 hs, artistas plásticos realizarán una exposición en vivo. En tanto, más tarde se presentarán:

  • Dub Hazme Ft Mauroots | 14.30 hs
  • Sonos Rock | 15.15 hs
  • Charly Ramone | 16 hs
  • Cebollas | 16.45 hs
  • Clotarios | 17.30 hs
  • Bokillers | 18.15 hs
  • La Súper Ska | 19 hs
  • 1990 YHC | 19.45 hs

Domingo

Desde las 14 hs, actuarán el:

  • Estudio de Danza - Palumbo Dance | 13.30 hs
  • Estudio de Danza Grow Dance | 14 hs
  • Daiana Colqui | 15 hs
  • Seba Homenaje Al Cielo | 15.30 hs
  • Kontrol | 16 hs
  • Los Flayeros | 16.40 hs
  • Los Galácticos | 17.15 hs
  • Elegidos | 18 hs

Broche de oro

El cierre de los festejos llegará con la cumbia romántica de El Gordo Luis, que deleitará a los presentes con un gran abanico de canciones haciendo de la celebración un encuentro inolvidable. Será desde las 19 hs.

Asimismo, durante las tres jornadas, habrá música en vivo a cargo de los DJs Mauro J y Ale Nadal. También, el público podrá adquirir productos en el Encuentro de Emprendedores y disfrutar de la gastronomía local.

“Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a disfrutar en familia de las mejores propuestas para celebrar un nuevo aniversario de la querida localidad de Longchamps”, indicó el intendente municipal, Mariano Cascallares.

