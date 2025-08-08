Con un show de El Gordo Luis, Longchamps celebrará su 115° aniversario

Habrá numerosas actividades artísticas y recreativas, el encuentro de emprendedores locales y shows en vivo. La entrada será libre y gratuita. Conocé el cronograma.
Palpitando el aniversario 115° de Longchamps, la localidad ya comenzó con los festejos en el circuito de la localidad. Los vecinos podrán participar de multiples propuestas en familia y con amigos de forma libre y gratuita. El evento cerrará con un show de cumbia de El Gordo Luis.
La celebración se llevará adelante del 8 al 10 de agosto, en Ricardo Davel y Av. La Aviación. Se desarrollarán numerosas actividades artísticas y recreativas, el encuentro de emprendedores locales y shows en vivo, tanto musicales como de danza.
Comenzó a las 15 hs con el acto institucional del Ejecutivo municipal. Además, durante la jornada, está prevista la actuación de:
Desde las 14 hs, artistas plásticos realizarán una exposición en vivo. En tanto, más tarde se presentarán:
Desde las 14 hs, actuarán el:
El cierre de los festejos llegará con la cumbia romántica de El Gordo Luis, que deleitará a los presentes con un gran abanico de canciones haciendo de la celebración un encuentro inolvidable. Será desde las 19 hs.
Asimismo, durante las tres jornadas, habrá música en vivo a cargo de los DJs Mauro J y Ale Nadal. También, el público podrá adquirir productos en el Encuentro de Emprendedores y disfrutar de la gastronomía local.
“Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a disfrutar en familia de las mejores propuestas para celebrar un nuevo aniversario de la querida localidad de Longchamps”, indicó el intendente municipal, Mariano Cascallares.