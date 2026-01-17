Con una gran inauguración, "Level Gym" abrirá en Boulevard Shopping

Con entrada libre y gratuita, el gimnasio realizará un evento de celebración. Habrá juegos, premios, alternativas gastronómicas y actividades. También habrá promociones para quienes se inscriban. ¿Cuándo y dónde será?

Boulevard Shopping sigue sumando propuestas para todos los gustos y edades. Ahora, abrirá sus puertas a una iniciativa destinada al bienestar personal: Level Gym. Se trata de una de las comunidades fitness con mayor crecimiento del país. Será la primera sede en Buenos Aires.

De festejo

Previo a su apertura oficial, realizarán un evento de inauguración este domingo 18, de 19 a 22 hs. La entrada será libre y gratuita. Habrá juegos, premios, alternativas gastronómicas y actividades para conocer y vivir el espíritu de la propuesta desde adentro.

"Level Gym se presenta como mucho más que un lugar para entrenar: es una comunidad. Con una iniciativa que combina motivación y acompañamiento, la marca apuesta a generar un espacio donde entrenar sea también disfrutar", informaron desde Boulevard.

¿Cómo será?

El gimnasio abrirá este lunes, 19 de enero, en el centro comercial ubicado en avenida Yrigoyen 13298, en Adrogué. Desde dicha jornada, recibirá a quienes buscan entrenar en un espacio moderno, dinámico y pensado para todos los niveles.

Según precisaron, funcionará de lunes a viernes, entre las 7 y las 22 hs; mientras que los sábados será de 9 a 19 hs. Con motivo de su llegada a Boulevard Shopping, lanzaron una promoción que estará vigente hasta este domingo 18 de este mes. La preventa incluye:

60% off en la membresía

Inscripción bonificada

Remera oficial Level Gym de regalo

Para más información, los interesados podrán ingresar a su cuenta de Instagram: @levelgym.bsas .