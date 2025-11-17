Con una plaza llena de emprendedoras y a puro sol, así se vivió “Creadoras” en Burzaco

La iniciativa es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano. La próxima y última edición del año será en diciembre. Conocé más.

Con un día primaveral que acompañó la jornada, “Creadoras” vivió una de las últimas ferias del año. Fue una edición donde más de 200 stands colmaron la plaza Manuel Belgrano de Burzaco con propuestas originales, a precios inigualables y con una gran energía emprendedora.

¿Cómo fue?

La iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes. En marzo del 2026 cumplirá sus primeros cinco años. Mes a mes, la feria se fue consolidando en el distrito y hoy vecinos de diferentes puntos de la Región la visitan y recorren en cada nueva edición.

En esta oportunidad, “Creadoras” se instaló el pasado viernes, 14 de noviembre. Desde las 11 hs, las emprendedoras volvieron a darle color a la plaza con sus artículos artesanales. Como siempre hubo desde velas, plantas, amigurumis y mates hasta bijouterie, accesorios para mascotas e indumentaria. Además, algunos puestos ya comenzaron a exhibir sus opciones decorativas para Navidad.

Sumado a todo, estuvo el sector de moda circular, en tendencia en el último tiempo, y los puestos gastronómicos con ofertas de budines, tortas, cookies, panes y muffins.

“Hoy el día nos acompañó. Estamos viviendo una jornada a pleno sol que tiene coherencia con la expresión de los emprendimientos. Hay más variedad, creatividad y personas que con sus puestos está rearmándose económicamente y armando nuevos proyectos de vida”, aseguró Fuentes en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “En este sentido, observamos que muchos emprenden para hacerle frente a los gastos indispensables y tener así un ingreso extra”.

Siempre para adelante

Vanesa, vecina de Rafael Calzada, creó “Franymel”. Se trata de una propuesta que conjuga opciones de regalos, velas aromáticas y decoración. “Todo surgió en la pandemia con la necesidad de trabajar. Si bien ya antes hacía productos artesanales, fui mutando. Empecé haciendo cotillón, después cosas para el hogar y cuando aprendí todas las técnicas de las velas por el 2017 me enamoré de los aromas. Dije esto 'esto lo mío, es por acá'”, contó a este medio.

Siempre capacitándose y con mucho de creatividad, la browniana fue creciendo con su proyecto y se fue expandiendo. "Trato de ver lo que está en tendencia para poder llevarlo adelante. Todo lo hago yo y voy aprendiendo con cursos. También uso mucho la imaginación”, reconoció.

Por su parte, Marina está al frente de “Marina del Lanín”. Se destaca por su enorme variedad de muñecos de crochet. En 2016, aprendió a tejer, pero recién tres años después se especializó en los amigurumis. En aquel tiempo era docente y muchas de sus colegas le comenzaron a encargarle para regalar. Así comenzó todo.

“Cuando me metí en este mundo ya no pude salir. No hago nada en serie. Esto es bien artesanal. Son productos para todas las edades, también para bebés porque los armo de manera especial y con mayor seguridad”, contó la vecina de Calzada.

Por último, Doria y Claudia, mamá e hija, llevan adelante “Pedí un deseo”. Las brownianas también emprendieron tras la pandemia buscando crear una nueva fuente de ingresos. “Tenía una playa de estacionamiento en el centro de Adrogué y cerró. Ya no pude repuntarla. Las dos somos graduadas pasteleras y dijimos 'vamos a empezar con esto'. Arrancamos con desayunos y después nos expandimos”, contó.

Y continuó: “Nos dedicamos a lo que es catering para eventos, desayunos, a la pastelería gourmet. Hace poco empezamos con las ferias. Acá en nuestro puesto ofrecemos budines, brownie, chipacitos, scones, porciones de frola y alfajores, entre otras cosas”.