Condenan a los hombres que le fracturaron la pierna a una mujer para robarle

miércoles 27 de abril del 2022

El ataque ocurrió en Glew, en el 2020. “Me arruinaron la vida por completo”, aseguró la víctima a De Brown.

En el inicio de la pandemia, un delincuente sorprendió a una mujer en plena vía pública y le quebró la pierna para robarle el celular. Dos años después, los responsables de aquel hecho fueron condenados y se encuentra tras las rejas.

¿Cómo fue el proceso?

Fueron condenados a 5 y a 7 años de prisión a Jonatán Martins y Gabriel Córdoba, respectivamente. Se trata de los hombres que atacaron a Norma Noemí Gómez, en el cruce de Clark y Fournier. Fueron penados por el delito de “Robo calificado”.

“Me da tristeza que la Justicia sea así. No esperaba esta condena, buscaba que sea más justa porque lastimó a más chicas, no solo a mí. Van a salir como si nada y lo van a seguir haciendo. Todo esto me generó angustia. Me arruinaron la vida por completo”, expresó la víctima en diálogo con www.deBrown.com.ar

Martins, quien fue el que atacó a directamente a la browniana, fue condenado en el marco de un juicio abreviado. Allí, se acordó la pena y recibió menos años ya que se declaró culpable. En tanto, Córdoba, quién actuó como cómplice, fue juzgado en un debate oral tradicional.

“Ellos hoy están presos, pero insólitamente hace unas semanas me llegó una solicitud de Facebook de Gabriel Córdoba. Es indignante, parece una broma”, reconoció la vecina de 31 años.

Y agregó: “Lo que me dolió en el corazón fue ver a sus padres el día del juicio. Ellos no tienen nada que ver y entiendo a esa madre porque también lo soy. No crías a tus hijos para que hagan estas cosas. Debe ser muy feo pasar por esta situación. Me pongo en su lugar”.

El hecho

Ocurrió en Glew, en julio de 2020. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, se puede observar cómo la víctima caminaba por el barrio hablando con su celular cuando Martins la tomó de la cintura y la tiró al suelo. Por el forcejeo, quedó inmovilizada en la vereda.

En el video además no pasó desapercibido un dato que implicó a Córdoba como su cómplice. Es que este conducía un auto gris que se encontraba estacionado y que comenzó a avanzar justo cuando la mujer se acercaba a su agresor.

“Ese día lo tengo muy presente, me quedaron muchos malos recuerdos. Es increíble pero me acuerdo hasta cómo estaba vestido el tipo. Por todo esto, le dije al juez: 'Usted no se da idea de lo que significa esto para mí, es un horror volver a vivirlo'”, admitió a este medio.

¿Cómo está hoy?

La browniana aún sufre las consecuencias del ataque. “Con la pierna estoy mal. No volví a correr, no puedo hacer deportes y me veo limitada en muchas cosas. Por ejemplo, si voy a llevar a mi hija al colegio y tengo que apurarme porque es tarde, no puedo acelerar el paso porque me duele demasiado”.

Y agregó: “Tampoco volví a salir a la calle como antes. Tengo miedo, siempre salgo acompañada. La recuperación es muy lenta”.