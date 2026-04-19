El adolescente de 12 años encontró el cadáver en el patio de una casa, después de tres semanas sin haber visto a su mamá. La información aquí.

Un estremecedor crimen sacude a la Región. Esta vez en San Francisco Solano, donde un niño de 12 años encontró a su madre enterrada en el patio de su propia casa. La principal hipótesis es que se trató de un femicidio.

El hallazgo se produjo este sábado y tras el episodio, una tía alertó a la Policía. De acuerdo con su testimonio, el menor habría removido la tierra por su cuenta y descubrió el cuerpo que reconoció por un tatuaje.

El horror comenzó semanas atrás, cuando el hijo se presentó en la casa donde la mujer vivía con su actual pareja y notó actitudes sospechosas en el presunto asesino. El 2 de abril, el hombre le habría dicho que ella no estaba y que "no iba a verla más". Durante su visita, también observó que había tierra removida en el patio del fondo.

El hallazgo

Después del llamado al 911, se presentaron en el lugar el Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y Casos Especiales. Durante el rastrillaje, encontraron el cuerpo de la víctima de 35 años con un trapo en la boca y en estado de descomposición.

El cadáver fue trasladado para la correspondiente autopsia. Este examen será clave para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.

El caso quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora. Investiga a la pareja de la mujer como principal autor del brutal crimen.

Según trascendió, el hombre fue identificado pero permanece prófugo y posee otros antecedentes penales que se sumaron al expediente. También se confirmó que la víctima tenía antecedentes.