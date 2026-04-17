El fin de “pasame tu CBU”: la guía profesional sobre cómo generar un link de pago

En 2026, cada vez más ventas se cierran por mensaje y cada vez menos clientes tienen paciencia para pasos manuales. Por eso, entender cómo generar un link de pago dejó de ser un “truco para emprendedores” y pasó a ser una habilidad básica para cualquier comercio que venda por WhatsApp, redes o a distancia. Un link bien armado simplifica el cobro, evita confusiones y transmite una imagen más profesional.

La escena es conocida: el cliente pregunta precio, confirma stock, dice “lo quiero” y ahí aparece el momento incómodo de pedir datos, enviar alias, esperar comprobantes, chequear si impactó y coordinar entrega. El link de pago ordena ese tramo final: el cliente paga en pocos pasos y vos tenés un registro claro de la operación.

Qué es un link de pago y por qué reemplaza al CBU

Un link de pago es un enlace que generás para que tu cliente pueda pagar una compra sin que tengas que enviarle datos bancarios ni pedirle que te mande capturas. En vez de “transferime y avisame”, el cliente entra al link, elige el medio (según la solución) y completa el pago.

En la práctica, el link sirve para:

cobrar ventas por chat sin perder tiempo;

reducir errores típicos (monto equivocado, concepto confuso, comprobante que no llega);

separar conversación de cobro, algo clave cuando atendés muchos mensajes;

sostener una experiencia consistente, incluso si la venta no es presencial.

Cuándo conviene usar link de pago (y cuándo no)

El link es especialmente útil cuando:

vendés por WhatsApp/Instagram y coordinás envío o retiro;

ofrecés servicios por reserva (turnos, asesorías, talleres);

trabajás con pedidos a medida y querés cobrar seña;

querés evitar pedir datos sensibles por chat.

No es la herramienta ideal cuando el cliente está en el mostrador y necesitás máxima velocidad de caja: ahí suele rendir más un cobro presencial (terminal o QR) según el caso. Lo mejor es pensar el link como un canal más dentro del sistema de cobro.

Paso a paso: cómo armar un link de pago de forma profesional

Más allá de la plataforma que uses, el proceso suele seguir una lógica común. Estos pasos te ayudan a hacerlo “bien” desde el principio:

Definí el objetivo del cobro

Antes de generar el enlace, aclarate qué estás cobrando:

pago total;

seña o anticipo;

saldo pendiente;

combo de productos o servicio con adicional.

Esto te evita discusiones posteriores y te ordena el seguimiento.

Cargá el monto y una descripción clara

La descripción es clave cuando manejás varios pedidos. En vez de “compra”, usá algo identificable: producto + variante, o servicio + fecha. Si vendés por chat, esa línea es tu “mini comprobante” para reconocer la operación rápidamente.

Compartí el link con un mensaje corto y explícito

Un error típico es enviar el link “sueltito” y nada más. Funciona mejor si acompañás con una frase simple:

qué incluye;

hasta cuándo está reservado el pedido;

qué sucede después de pagar (envío, retiro, confirmación).

Eso baja la ansiedad del cliente y reduce idas y vueltas.

Confirmación y registro: armá un flujo repetible

El verdadero salto profesional aparece cuando repetís el mismo circuito siempre:

enviás el link;

confirmás el pago;

marcás el pedido como “pagado”;

avanzás con entrega o prestación;

guardás el comprobante o referencia.

Si tu operación crece, este hábito vale oro: te evita confundir clientes, repetir envíos o perder tiempo buscando operaciones viejas.

Nave y el link de pago como parte del sistema de cobros

En Nave Negocios, el link de pago se piensa como una herramienta para cobrar a distancia sin complicaciones y con trazabilidad, especialmente útil para comercios que venden por redes y necesitan ordenar pedidos. Integrarlo a tu rutina hace que el cobro deje de ser un momento de fricción y pase a ser un paso natural del proceso comercial.