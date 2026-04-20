Se conocieron escalofriantes detalles del caso de la mujer enterrada en Solano

Su hijo, quien la encontró, no tenía novedades de ella desde hacía tres semanas. El sospechoso está prófugo y tiene antecedentes. La información aquí.

Con el correr de las horas, se conocieron nuevos detalles del caso que conmociona a Almirante Brown. Un nene de 12 años encontró este fin de semana el cuerpo de su madre enterrado en el patio de la vivienda de su pareja en San Francisco Solano, justo en límite con Claypole.

¿Qué pasó?

Según trascendió, el menor vivía con su abuela, mientras que la mujer, de 35 años, residía en otra casa junto a su novio, de 30 años. Hacía al menos tres semanas que el niño no lograba contactarse con su madre, lo que encendió las primeras alarmas.

El pasado 2 de abril, el chico fue hasta la vivienda para preguntar nuevamente por ella, pero el sospechoso le aseguró que no se encontraba allí. En esa visita, el menor notó un detalle inquietante: había tierra removida en la parte delantera del terreno.

El sábado pasado, volvió al lugar. En esa oportunidad, el hombre le dijo una frase que resultó clave: “no vas a volver a verla más”. Con esa sospecha, regresó por su cuenta, ingresó y comenzó a cavar en el patio. Fue entonces cuando descubrió un brazo con un tatuaje que coincidía con el de su madre.

Tras dar aviso a su familia, se realizó un llamado al 911 y se desplegó un operativo en la zona. En el lugar, trabajaron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales.

Durante el rastrillaje, confirmaron la presencia del cuerpo de la víctima. Este se encontraba en estado avanzado de descomposición y con un trapo en la boca.

El cadáver fue trasladado para la correspondiente autopsia, fundamental para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente su identidad.

La causa

La principal hipótesis gira en torno a un femicidio. El caso quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora, que investiga a la pareja de la mujer como presunto autor del crimen.

Según fuentes del caso, el hombre ya fue identificado, pero permanece prófugo y cuenta con antecedentes penales. En tanto, también se confirmó que la víctima había perdido la tenencia de sus hijos por "consumo de estupefacientes".

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del brutal hecho y dar con el paradero del implicado.