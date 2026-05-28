San Martín lo ganó en el final y volvió a los puestos de Reducido

Derrotó 2-1 a Sportivo Italiano como visitante, condición en la que más puntos sacó en el torneo. El partido.

Con un gol en la última jugada, San Martín se volvió a hacer fuerte como visitante y se trajo tres puntos a Burzaco que le permitieron meterse en puestos de Reducido. En el marco del duelo pendiente de la 5° fecha, venció 2-1 a Sportivo Italiano y sumó su segundo triunfo en fila.

El partido

El “Azul” afrontaba una dura prueba ante uno de los animadores del torneo, que llegaba con una racha de seis partidos sin derrotas y que, con un triunfo, podía alcanzar la segunda posición. Sin embargo, mostró una buena versión y se impuso en el estadio República de Italia.

La primera mitad fue pareja, con Italiano encontrando espacios por las bandas y dominando los minutos iniciales. La visita, que logró equilibrar el desarrollo, se replegó bien en el campo de juego y tuvo las mejores ocasiones, convirtiendo al arquero rival en figura.

El local avisó con un disparo desviado de Claudio Bifiguer tras conectar un fuerte centro en el segundo palo; mientras que San Martín respondió con un remate de larga distancia de Sergio Modón sin destino de arco.

Más tarde, Rodrigo Velázquez desbordó por la izquierda y asistió hacia el medio para Bruno Chávez. El delantero recibió en el punto de penal, pero un defensor alcanzó a trabarlo justo antes del disparo, la pelota se elevó con destino de arco y el travesaño negó el festejo.

San Martín mantuvo la intensidad ofensiva y no logró romper el cero en la etapa inicial sólo por la actuación de Gonzalo Yordan. Primero, Rodrigo Peralta se lanzó para conectar un centro de zurda y el arquero reaccionó con una gran atajada sobre la línea. Luego, volvió a intervenir para contener un violento remate de Cipriano Treppo.

El complemento

Las emociones llegaron en el complemento. Después de haber hecho méritos suficientes, el “Azul” logró adelantarse a los 55 minutos. Tras una serie de rebotes dentro del área, la pelota le quedó a Velázquez y definió seco al fondo de la red.

Italiano reaccionó y encontró la igualdad a partir de una falla de Maximiliano Gagliardo. A los 68', Jonathan Rivero envió un centro y el arquero calculó mal en la salida, dejando el arco vacío para que Pedro Durante conectara de cabeza y marcara el 1-1.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, un error del otro portero terminó inclinando la balanza a favor de San Martín en tiempo adicional. Yordan intentó despejar, pero la pelota rebotó en el cuerpo de Ignacio Serpa y terminó metiéndose en el arco para el 2-1 final.

Lo que viene

De esta manera, el “Azul” sigue imparable de visitante: sacó 17 de sus 25 puntos en esta condición. Ahora, se ubica en la 9° colocación y, si bien falta mucho torneo, está en puestos de Reducido. En la próxima fecha, tendrá otra dura prueba, ya que recibirá al puntero Arsenal.