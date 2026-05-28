San Martín lo ganó en el final y volvió a los puestos de Reducido

Derrotó 2-1 a Sportivo Italiano como visitante, condición en la que más puntos sacó en el torneo. El partido.
Con un gol en la última jugada, San Martín se volvió a hacer fuerte como visitante y se trajo tres puntos a Burzaco que le permitieron meterse en puestos de Reducido. En el marco del duelo pendiente de la 5° fecha, venció 2-1 a Sportivo Italiano y sumó su segundo triunfo en fila.
El “Azul” afrontaba una dura prueba ante uno de los animadores del torneo, que llegaba con una racha de seis partidos sin derrotas y que, con un triunfo, podía alcanzar la segunda posición. Sin embargo, mostró una buena versión y se impuso en el estadio República de Italia.
La primera mitad fue pareja, con Italiano encontrando espacios por las bandas y dominando los minutos iniciales. La visita, que logró equilibrar el desarrollo, se replegó bien en el campo de juego y tuvo las mejores ocasiones, convirtiendo al arquero rival en figura.
El local avisó con un disparo desviado de Claudio Bifiguer tras conectar un fuerte centro en el segundo palo; mientras que San Martín respondió con un remate de larga distancia de Sergio Modón sin destino de arco.
Más tarde, Rodrigo Velázquez desbordó por la izquierda y asistió hacia el medio para Bruno Chávez. El delantero recibió en el punto de penal, pero un defensor alcanzó a trabarlo justo antes del disparo, la pelota se elevó con destino de arco y el travesaño negó el festejo.
San Martín mantuvo la intensidad ofensiva y no logró romper el cero en la etapa inicial sólo por la actuación de Gonzalo Yordan. Primero, Rodrigo Peralta se lanzó para conectar un centro de zurda y el arquero reaccionó con una gran atajada sobre la línea. Luego, volvió a intervenir para contener un violento remate de Cipriano Treppo.
Las emociones llegaron en el complemento. Después de haber hecho méritos suficientes, el “Azul” logró adelantarse a los 55 minutos. Tras una serie de rebotes dentro del área, la pelota le quedó a Velázquez y definió seco al fondo de la red.
Italiano reaccionó y encontró la igualdad a partir de una falla de Maximiliano Gagliardo. A los 68', Jonathan Rivero envió un centro y el arquero calculó mal en la salida, dejando el arco vacío para que Pedro Durante conectara de cabeza y marcara el 1-1.
Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, un error del otro portero terminó inclinando la balanza a favor de San Martín en tiempo adicional. Yordan intentó despejar, pero la pelota rebotó en el cuerpo de Ignacio Serpa y terminó metiéndose en el arco para el 2-1 final.
De esta manera, el “Azul” sigue imparable de visitante: sacó 17 de sus 25 puntos en esta condición. Ahora, se ubica en la 9° colocación y, si bien falta mucho torneo, está en puestos de Reducido. En la próxima fecha, tendrá otra dura prueba, ya que recibirá al puntero Arsenal.